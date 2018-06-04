Агент Фекира подтвердил интерес "Ливерпуля"

Агент плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира впервые подтвердил интерес "Ливерпуля" к своему клиенту, но отметил, что игрок все еще может выбрать другой клуб.

24-летний Фекир выдающимся образом провел минувший сезон — свой первый в качестве капитана "Лиона" — забив 21 гол и отдав девять результативных передач в 39 матчах с учетом всех соревнований.



Своей игрой Набиль привлек интерес некоторых из топ-клубов Европы, включая "Ливерпуль". До сих пор агент Жан-Пьер Бернес отказывался признавать контакт с "красными", однако теперь больше не видит смысла скрывать очевидное.



"Переговоры с "Ливерпулем" начнутся лишь тогда, когда будет достигнуто соглашение с "Лионом", и (президент "Лиона") Жан-Мишель Оляс даст зеленый свет".



"Интерес "Ливерпуля" действительно существует, но пока ничего не согласовано. Трансферное окно продлится еще долго. Другие клубы могут проявить свой интерес", — сообщил Бернес Le Progres.