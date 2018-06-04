Агент Фекира подтвердил интерес "Ливерпуля"
Агент плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира впервые подтвердил интерес "Ливерпуля" к своему клиенту, но отметил, что игрок все еще может выбрать другой клуб.
24-летний Фекир выдающимся образом провел минувший сезон — свой первый в качестве капитана "Лиона" — забив 21 гол и отдав девять результативных передач в 39 матчах с учетом всех соревнований.
Своей игрой Набиль привлек интерес некоторых из топ-клубов Европы, включая "Ливерпуль". До сих пор агент Жан-Пьер Бернес отказывался признавать контакт с "красными", однако теперь больше не видит смысла скрывать очевидное.
"Переговоры с "Ливерпулем" начнутся лишь тогда, когда будет достигнуто соглашение с "Лионом", и (президент "Лиона") Жан-Мишель Оляс даст зеленый свет".
"Интерес "Ливерпуля" действительно существует, но пока ничего не согласовано. Трансферное окно продлится еще долго. Другие клубы могут проявить свой интерес", — сообщил Бернес Le Progres.
04.06.2018 06:00
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какой интерес? уже почти закончил переход. Пол Джойс и Доминик Кинг писали, что сделка будет завершена в течении нескольких дней. Лион пытался протянуть как мог в надежде на Баварию и Атлетико. Overbetting писал, что он попросил отпустить именно в Ливерпуль, the telegraaaph подтвердил это. Агент игрока заявил, что Бавария не имеет никакого интереса. После этого Билд опубликовал, что Бавария не сможет подписать Фекира, пока не продаст пару игроков, кто-то точно не помню написал, что Бавария пока не продаст Толиссо не будет покупать Фекира. Атлетико так и не проявил интерес и пока кроме Ливерпуля никто не проявляет интереса. Вчера Журналист Canal+ Роман Коллет-Гардин и французского Евроспорта сообщил, что Фекир и его агент должны были отправится в Ливерпуль. Близкий друг Фекира опубликовал поств твиттере с сообщением, что Фекир будет в Ливерпуле после ЧМ, но все согласуют до ЧМ
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Миха, Фекир уже проходит мед-обследование а ты про слухи пишешь
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