Светская хроника за понедельник

"Бавария" заинтересовалась Джорданом Пикфордом. Алиссон откажет "Ливерпулю" ради перехода в "Реал". "Челси" возобновил переговоры с Луисом Энрике. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Бавария" готова поспорить с ведущими клубами Премьер-Лиги за вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича. (Daily Mail)



"Бавария" будет следить за игрой голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда на Чемпионате Мира. (The Sun)



"Ливерпуль" заинтересован в вингере "Барселоны" Усмане Дембеле, но предпочитает взять игрока в аренду, поскольку не может позволить себе постоянный трансфер этим летом. (Daily Mail)



Голкипер "Ромы" Алиссон откажет "Ливерпулю" ради перехода в "Реал". (Marca)



"Манчестер Сити" обратился к "Валенсии" насчет покупки защитника Жоау Канселу за 39 миллионов фунтов. (Top Calcio 24)



Полузащитник "Наполи" Жоржиньо перейдет в "Сити" только за 52 млн. фунтов. (The Times)



"Интер" договаривается о покупке защитника "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинда. (The Sun)



"Арсенал" готов заплатить 60 млн. фунтов за полузащитника "Баварии" Корентена Толиссо. (CalcioInsider)



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет купить полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" надеется подписать полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира свободным агентом. (Daily Star)



"Эвертон" готов выложить 30 млн. фунтов за капитана "Ньюкасла" Джамаала Ласселлса. (The Sun)



"Бешикташ" положил глаз на полузащитника "Эвертона" Дэви Классена. (Sky Sports)



"Лестер" и "Саутгемптон" следят за вингером "Лацио" Фелипе Андерсоном, которого также сватают в "Вест Хэм". (Tuttosport)



"Астон Вилла" готова расстаться с полузащитником Джеком Грилишем за 40 млн. фунтов. (Leicester Mercury)



"Уотфорд" близок к покупке левого защитника "Болоньи" Адама Масины. (Watford Observer)



"Брайтон" вернется за защитником "Сандерленда" Падди Макнэйром после двух отклоненных предложений. (Sunderland Echo)



Юный полузащитник "Ливерпуля" Овье Эджариа близок к переходу в "Рейнджерс". (The Sun)



Другое



"Челси" возобновил переговоры с бывшим тренером "Барселоны" Луисом Энрике. (Sport)



По другим данным, "Челси" переключился на наставника "Фулхэма" Славишу Йокановича. (Daily Star)



Новым приоритетом "Реала" на замену Зинедину Зидану стал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. (Daily Express)



В голосовании среди игроков Бундеслиги на звание лучшего тренера мира победил Юрген Клопп из "Ливерпуля" с долей в 35.7%. Юпп Хайнкес и Зинедин Зидан получили по 10.9% голосов. (Kicker)



Владелец "Челси" Роман Абрамович отозвал заявление на британскую визу. (The Sun)



Британские власти пригрозили Абрамовичу депортацией. (The Sun)



Консорциум британских бизнесменов попробует выкупить "Астон Виллу" у Тони Ся. (The Sun)



94% болельщиков клубов Футбольной Лиги поддерживают инициативу о возвращении стоячих трибун. (Daily Mail)



Игрокам сборной Англии преподали урок по кибербезопасности в преддверии ЧМ-2018. (Sky Sports)



Защитнику "Реала" Серхио Рамосу пришлось сменить номер телефона из-за угроз, которые стали поступать в его адрес после финала Лиги Чемпионов. (Liverpool Echo)



В матче сборных Падании и Тувалу впервые в истории футбола была показана зеленая карточка — промежуточная между желтой и красной, при которой игрок немедленно уходит с поля, но может быть заменен, если у его команды, конечно, еще остались замены. (Daily Mirror)



Нападающий "Мансфилд Таун" Райан Эванс ушел из жизни в возрасте 18 лет. (Sky Sports)