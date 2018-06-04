Тите не удивлен интересом "Юнайтед" к Фреду

Наставник сборной Бразилии Тите признался, что для него не стал сюрпризом интерес "Манчестер Юнайтед" к полузащитнику "Шахтера" Фреду.

По информации Sky Sports, переговоры "красных дьяволов" о приобретении Фреда находятся в завершающей стадии, и 25-летний игрок уже готовится к прохождения медицинского обследования на базе МЮ.



И хотя в товарищеском матче против сборной Хорватии на "Энфилде" Фред появился на замену лишь на 82-й минуте, Тите совершенно не удивлен интересом "Юнайтед" к своему подопечному. Тренер лишь просит, чтобы эта ситуация поскорее разрешилась.



"Когда подобное происходит, и они обращаются к нам, мы лишь советуем им решить все как можно скорее, чтобы игрок снова мог сосредоточиться на выступлении за национальную команду".



"Будь я их тренером, я бы тоже хотел его заполучить", — цитирует Тите Sky Sports.