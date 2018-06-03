Арнаутовичу "приятно слышать" об интересе "Юнайтед"

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович заявил, что ему льстит интерес со стороны "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе в прессе появилась информациям, что "красные дьяволы" задумываются об укреплении атакующей линии, положив глаз на Арнаутовича, который в своем дебютном сезоне за "молотобойцев" забил 11 голов.



Присутствие главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо на товарищеском матче сборной Австрии против России только подлило масла в огонь. Сам Марко отрицает контакт с "дьяволами", хотя и не скрывает, что его радуют подобные слухи.



"Приятно это слышать. Мой брат, который является моим агентом, ничего такого мне не говорил. Вы можете продолжать спрашивать меня насчет этого, но никогда не услышите ответа от меня".



"Зачем приезжал Моуриньо? Он в отпуске, он же сказал вам об этом. Я не разговаривал с ним, он отдыхает", — сообщил Арнаутович Vivaro News.