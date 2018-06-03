Моуриньо: "Мхитарян не был готов к "Юнайтед"

Генрих Мхитарян и Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил проблемы Генриха Мхитаряна, заявив, что армянский плеймейкер оказался не готов выступать за "красных дьяволов".

Блестяще начав минувший сезон, Мхитарян довольно скоро лишился доверия Моуриньо, а в январе был использован для того, чтобы "Юнайтед" мог заполучить Алексиса Санчеса. По словам Жозе, Генрих попросту не соответствовал его требованиям.

"Сложно ли удерживать игроков, когда те не выходят в старте? Не сложно, а невозможно. То, как игрок реагирует на отсутствие места в старте, зависит от его природы".

"Мики реагировал на это иначе, нежели другие игроки. Он осознал, что не готов к этой реальности — ни физически, ни психологически, ни в плане конкуренции. Кроме того, его организму было сложно адаптироваться к этому уровню интенсивности, когда между матчами так мало времени", — сообщил Моуриньо BBC.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Мхитарян

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2913

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  1. chr1s8rown 03.06.2018 21:15 # chr1s8rown
    так ему надо .нахуй перешёл в мюсор.

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  2. jam 03.06.2018 21:11 # jam
    3й сезон Моура

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  3. ben-arfa 03.06.2018 21:08 # ben-arfa
    Как по мне Мхитарян в Юнайтед > Санчеза в Юнайтед

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