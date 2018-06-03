Моуриньо: "Мхитарян не был готов к "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил проблемы Генриха Мхитаряна, заявив, что армянский плеймейкер оказался не готов выступать за "красных дьяволов".
Блестяще начав минувший сезон, Мхитарян довольно скоро лишился доверия Моуриньо, а в январе был использован для того, чтобы "Юнайтед" мог заполучить Алексиса Санчеса. По словам Жозе, Генрих попросту не соответствовал его требованиям.
"Сложно ли удерживать игроков, когда те не выходят в старте? Не сложно, а невозможно. То, как игрок реагирует на отсутствие места в старте, зависит от его природы".
"Мики реагировал на это иначе, нежели другие игроки. Он осознал, что не готов к этой реальности — ни физически, ни психологически, ни в плане конкуренции. Кроме того, его организму было сложно адаптироваться к этому уровню интенсивности, когда между матчами так мало времени", — сообщил Моуриньо BBC.
03.06.2018 21:00
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Последние комментарии:
так ему надо .нахуй перешёл в мюсор.
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3й сезон Моура
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Как по мне Мхитарян в Юнайтед > Санчеза в Юнайтед
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