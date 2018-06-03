"Ливерпуль" продолжает переговоры по Фекиру

"Ливерпуль" все еще находится на некотором отдалении от согласования трансфера плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира.

Накануне во французской прессе появились слухи, что в воскресенье Фекир прибудет на тренировочную базу "красных", чтобы пройти медицинское обследование.



Однако The Independent уверяет, что пока Набиля в Мелвуде не ждут — "Ливерпуль" действительно обсуждает его трансфер, но еще не приблизился к заключению сделки.



В данный момент "Лион" по-прежнему надеется выручить за свою звезду близкую к 70 миллионам евро (61 млн. фунтов) сумму, тогда как мерсисайдский клуб оценивает 24-летнего француза в 50 млн. фунтов.



Вместе с тем на "Энфилде" существует уверенность, что Фекир все-таки присоединится к команде Юргена Клоппа, причем это должно случиться до старта Чемпионата Мира в России.



Добавим, что в минувшем сезоне Набиль забил 23 гола и отдал восемь результативных передач в 40 матчах за "Лион" с учетом всех соревнований. В Фекире "красные" видят замену для Филиппе Коутиньо, который был продан в "Барселону" в январе.