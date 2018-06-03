"Юнайтед" подтвердит трансфер Фреда на следующей неделе

"Манчестер Юнайтед" оформит приобретение опорного полузащитника "Шахтера" Фреда на предстоящей неделе.

В воскресенье на "Энфилде" сборная Бразилии с Фредом в составе сыграет товарищеский матч против Хорватии. Сразу после него полузащитник отправится в Манчестер для того, чтобы уладить последние формальности перед трансфером в МЮ.



Как сообщает The Independent, на тренировочной базе "красных дьяволов" в Каррингтоне бразилец проведет заключительную стадию переговоров, пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт.



По информации источника, "Юнайтед" заплатит за 26-летнего опорника 40 миллионов фунтов. Еще 12 миллионов будут положены "Шахтеру" в качестве бонусов.



Если не случится ничего экстраординарного, клуб с "Олд Траффорд" подтвердит сделку на следующей неделе, а Фред станет первым новичком МЮ этим летом и седьмым бразильцем в истории "дьяволов".