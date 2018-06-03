Шакири хочет остаться в Премьер-Лиге
Вингер вылетевшего в Чемпионшип "Стоука" Джердан Шакири заявил, что хотел бы подыскать себе клуб в Премьер-Лиге.
В прошлом сезоне лидер сборной Швейцарии забил восемь голов в рамках Премьер-Лиги, однако это не уберегло "Стоук" от вылета в Чемпионшип, куда "гончары" возвращаются после девяти лет выступлений в элите.
Естественно, Шакири не собирается задерживаться в низшем дивизионе, тем более что интерес к вингеру проявляет "Эвертон". По словам Джердана, он прижился в Англии и надеется подыскать себе клуб в Премьер-Лиге.
"Ни для кого не секрет, что я покину клуб этим летом. Думаю, Премьер-Лига идеально мне подходит, я счастлив в Англии. Ничего исключать нельзя, но мне кажется, это лучший чемпионат на континенте", - сообщил Шакири Aargauer Zeitung.
03.06.2018 18:00
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В Лестер, например, на место Мареза.
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Для запаса самое то, Клопп-топ действуй
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