Саутгейт, похоже, определился с первым номером англичан

Джордан Пикфорд Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул, что первым номером команды на Чемпионате Мира в России будет Джордан Пикфорд из "Эвертона".

Именно Пикфорд защищал ворота "трех львов" в субботнем матче с Нигерией, который завершился победой англичан 2:1. Саутгейт еще не определился с тем, кто сыграет в предстоящем поединке с Коста-Рикой, но предпочтение тренер отдает голкиперу "Эвертона".

"В ближайшие полтора дня мы поймем, кто сыграет против Коста-Рики. В любом случае я остался очень доволен игрой Джордана, от него отдавало спокойствием и хладнокровием".

"У вратарей сборной Англии, как правило, мало работы, но помимо спасений, он хорошо выходил из ворот, перехватывал мячи и раздавал его партнерам. Все эти качества очень важны с учетом нашего стиля", - сообщил Саутгейт Daily Mail.




Метки Пикфорд, сборная Англии, ЧМ-2018, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 03.06.2018 17:00

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  1. mr-dodds 03.06.2018 17:38 # mr-dodds
    У вратарей сборной Англии, как правило, мало работы

    и, как привило, в самые ответственные моменты сосут болт, аки заднеприводный канонирский усач

    (ответить)

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