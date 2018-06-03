Саутгейт, похоже, определился с первым номером англичан

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт намекнул, что первым номером команды на Чемпионате Мира в России будет Джордан Пикфорд из "Эвертона".

Именно Пикфорд защищал ворота "трех львов" в субботнем матче с Нигерией, который завершился победой англичан 2:1. Саутгейт еще не определился с тем, кто сыграет в предстоящем поединке с Коста-Рикой, но предпочтение тренер отдает голкиперу "Эвертона".



"В ближайшие полтора дня мы поймем, кто сыграет против Коста-Рики. В любом случае я остался очень доволен игрой Джордана, от него отдавало спокойствием и хладнокровием".



"У вратарей сборной Англии, как правило, мало работы, но помимо спасений, он хорошо выходил из ворот, перехватывал мячи и раздавал его партнерам. Все эти качества очень важны с учетом нашего стиля", - сообщил Саутгейт Daily Mail.