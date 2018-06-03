Мюллер намекает на переезд в Премьер-Лигу

Томас Мюллер Нападающий "Баварии" Томас Мюллер намекнул, что готов перебраться в Премьер-Лигу этим летом.

Когда "Манчестер Юнайтед" возглавлял Луи Ван Галь, Мюллер уже был близок к переезду в Англию, но тогда "Бавария" отклонила "астрономическое" предложение клуба с "Олд Траффорд".

С тех пор прошло уже три года, а Мюллер по-прежнему выступает в Мюнхене. Судя по словам Томаса, бесконечные победы в Бундеслиге ему приелись, и он готов откликнуться на новый вызов в карьере.

"Новый вызов был бы очень интересным и даже заманчивым для меня. Если с моим будущим в "Баварии" что-то поменяется, произойти может все что угодно", - приводит слова Мюллера Die Welt.




Метки Бавария, Мюллер

Автор foxmcfc   

Дата 03.06.2018 16:00

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  1. rap-woiska 03.06.2018 16:09 # rap-woiska
    бл* он же мертвый,Я ваще не секу хайп вокруг этой переоцененки

    (ответить)

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