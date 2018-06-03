Микел: "Конте не уважал меня"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал, что покинул клуб, поскольку главный тренер "синих" Антонио Конте не испытывал к нему уважения.

Оби Микел проработал с Конте всего несколько месяцев, после чего покинул лондонский клуб и отправился на заработки в Китай. По словам Джона, итальянец его совершенно не уважал и предпочитал не замечать при формировании состава.



"Еще 15 лет назад "Челси" был ничем. Потом в команду пришли люди, которые решили поучаствовать в новом проекте. Такие игроки есть в каждой команде, но если к ним не будет уважения, то они уйдут, а клубу будет не на кого опереться в трудный момент".



"Когда вы работаете с тренером, который не уважает игроков, многое сделавших на благо этого клуба, то никакого взаимопонимания вы не найдете. Бывало, ты настраиваешься на игру, зная, что должен выйти на поле, но в последний момент тренер меняет решение и ты снова оказываешься вне состава".



"Не подумайте, я уважаю "Челси", я всем сердцем люблю этот клуб. Я "синий" и всегда буду помнить время, проведенное там. Наша связь с клубом останется навсегда, хотя уход оттуда все равно был правильным решением для меня", - цитирует нигериейца Goal.