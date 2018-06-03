"Реал" узнает, готов ли Венгер снова тренировать, в ближайшие две недели

Арсен Венгер Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что слухи о его назначении в "Реале" подтвердятся или будут опровергнуты в ближайшие две недели.

После того, как стало понятно, что Маурисио Почеттино не оставит "Тоттенхэм", именно Венгер стал фаворитом на вакантный пост рулевого "Реала". 68-летний француз не заставит Королевский клуб ждать и вскоре решит, возьмется ли за новую работу.

"Буду ли я снова тренировать? Это вопрос, на который я должен ответить в следующие 15 дней. Желание быть тренером у меня имеется, да".

"Имеется ли у меня желание снова откликнуться на безумный вызов? Не знаю. Эта работа требует полной самоотдачи. Для принятия решения мне требуется немного пространства, которого у меня никого не было".

"Что повлияет на меня? То, что внутри меня. Как сильно я скучаю по тренерской работе. То, как мне живется без адреналина, который получаешь от тренерской деятельности и влияния на ход матчей. То, как сильно мне хочется созерцать красивый футбол, испытывать эмоции и делится этим с другими".

"Футбол позволил мне повстречать удивительных людей, которые протянули мне свою руку и помогли добиться того, чего я добился", — сообщил Венгер Telefoot.



Метки Венгер, Реал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 03.06.2018 15:30 # scouser2005
    Арсен в Реале? Нереально.

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  2. wengerrrro 03.06.2018 14:52 # wengerrrro
    запятые красиво поставили

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  3. irbis85 03.06.2018 14:30 # irbis85
    давай давай арсен...верим...уверен что будешь успешен...топ тренеру топ клуб

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  4. kolyavlad 03.06.2018 14:25 # kolyavlad
    Ну Реал то в ЛЕ наврядли свалится, так что есть ганс слово сдержать )))

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  5. reams 03.06.2018 14:06 # reams
    неееет, только не в эту помойку, лучше уж в Барсу иди

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  6. ben-arfa 03.06.2018 14:01 # ben-arfa
    Вот на это я бы с радостью посмотрел

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