"Реал" узнает, готов ли Венгер снова тренировать, в ближайшие две недели

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что слухи о его назначении в "Реале" подтвердятся или будут опровергнуты в ближайшие две недели.

После того, как стало понятно, что Маурисио Почеттино не оставит "Тоттенхэм", именно Венгер стал фаворитом на вакантный пост рулевого "Реала". 68-летний француз не заставит Королевский клуб ждать и вскоре решит, возьмется ли за новую работу.



"Буду ли я снова тренировать? Это вопрос, на который я должен ответить в следующие 15 дней. Желание быть тренером у меня имеется, да".



"Имеется ли у меня желание снова откликнуться на безумный вызов? Не знаю. Эта работа требует полной самоотдачи. Для принятия решения мне требуется немного пространства, которого у меня никого не было".



"Что повлияет на меня? То, что внутри меня. Как сильно я скучаю по тренерской работе. То, как мне живется без адреналина, который получаешь от тренерской деятельности и влияния на ход матчей. То, как сильно мне хочется созерцать красивый футбол, испытывать эмоции и делится этим с другими".



"Футбол позволил мне повстречать удивительных людей, которые протянули мне свою руку и помогли добиться того, чего я добился", — сообщил Венгер Telefoot.