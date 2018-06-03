"Реал" узнает, готов ли Венгер снова тренировать, в ближайшие две недели
Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что слухи о его назначении в "Реале" подтвердятся или будут опровергнуты в ближайшие две недели.
После того, как стало понятно, что Маурисио Почеттино не оставит "Тоттенхэм", именно Венгер стал фаворитом на вакантный пост рулевого "Реала". 68-летний француз не заставит Королевский клуб ждать и вскоре решит, возьмется ли за новую работу.
"Буду ли я снова тренировать? Это вопрос, на который я должен ответить в следующие 15 дней. Желание быть тренером у меня имеется, да".
"Имеется ли у меня желание снова откликнуться на безумный вызов? Не знаю. Эта работа требует полной самоотдачи. Для принятия решения мне требуется немного пространства, которого у меня никого не было".
"Что повлияет на меня? То, что внутри меня. Как сильно я скучаю по тренерской работе. То, как мне живется без адреналина, который получаешь от тренерской деятельности и влияния на ход матчей. То, как сильно мне хочется созерцать красивый футбол, испытывать эмоции и делится этим с другими".
"Футбол позволил мне повстречать удивительных людей, которые протянули мне свою руку и помогли добиться того, чего я добился", — сообщил Венгер Telefoot.
03.06.2018 14:00
Просмотров: 1861
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Арсен в Реале? Нереально.
(ответить)
запятые красиво поставили
(ответить)
давай давай арсен...верим...уверен что будешь успешен...топ тренеру топ клуб
(ответить)
Ну Реал то в ЛЕ наврядли свалится, так что есть ганс слово сдержать )))
(ответить)
неееет, только не в эту помойку, лучше уж в Барсу иди
(ответить)
Вот на это я бы с радостью посмотрел
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий