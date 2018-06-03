Компани рискует пропустить Чемпионат Мира
Накануне вечером капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани получил очередную травму, из-за чего рискует пропустить Чемпионат Мира в России.
Во время товарищеского матча с Португалией накануне защитник пожаловался на боли в паху и попросил замену. В ближайшие дни врачи сборной Бельгии обследуют Компани и вынесут окончательный вердикт.
Высока вероятность, что теперь Венсан не попадет в финальную заявку бельгийцев для участия в Чемпионате Мира, которую главный тренер Роберто Мартинес должен отправить уже во вторник.
"В воскресенье мы оценим его состояние более детально. Он почувствовал небольшую боль в паху, поэтому завтра мы проведем дополнительное обследование. Затем нам понадобится еще 48 часов, чтобы поставить диагноз".
"Венсан не заслуживал этого: с самого первого дня он работал на невероятном уровне, пытался гнать команду вперед и взял на себя ответственность за атмосферу в раздевалке".
"После замены он сказал мне, что почувствовал определенный дискомфорт. Венсан хорошо знает свое тело, поэтому понимает, когда что-то идет не так. Сейчас мы не должны спешить с выводами", - цитирует Мартинеса Daily Mail.
03.06.2018 13:00
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Абу компани
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как всегда, лошара травматичная
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Слился бы уже этот конь и не мучал не себя, ни окружающих
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------- Миньоле -----------
Роуз-Компани-Джонс-Шоу
Окслейд-Лаллана-Вилшер
-Лонг-Мората-Старридж-
Сборная АПЛ среди инвалидов
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Никогда такого не было и вот опять
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