Компани рискует пропустить Чемпионат Мира

Мартинес и Компани Накануне вечером капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани получил очередную травму, из-за чего рискует пропустить Чемпионат Мира в России.

Во время товарищеского матча с Португалией накануне защитник пожаловался на боли в паху и попросил замену. В ближайшие дни врачи сборной Бельгии обследуют Компани и вынесут окончательный вердикт.

Высока вероятность, что теперь Венсан не попадет в финальную заявку бельгийцев для участия в Чемпионате Мира, которую главный тренер Роберто Мартинес должен отправить уже во вторник.

"В воскресенье мы оценим его состояние более детально. Он почувствовал небольшую боль в паху, поэтому завтра мы проведем дополнительное обследование. Затем нам понадобится еще 48 часов, чтобы поставить диагноз".

"Венсан не заслуживал этого: с самого первого дня он работал на невероятном уровне, пытался гнать команду вперед и взял на себя ответственность за атмосферу в раздевалке".

"После замены он сказал мне, что почувствовал определенный дискомфорт. Венсан хорошо знает свое тело, поэтому понимает, когда что-то идет не так. Сейчас мы не должны спешить с выводами", - цитирует Мартинеса Daily Mail.




Метки Компани, Манчестер Сити, сборная Бельгии, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 03.06.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 870

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  1. mixmaster 03.06.2018 14:39 # mixmaster
    Абу компани

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  2. manutd-20champ 03.06.2018 14:39 # manutd-20champ
    как всегда, лошара травматичная

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  3. hollywood-hoe 03.06.2018 13:49 # hollywood-hoe
    Слился бы уже этот конь и не мучал не себя, ни окружающих

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  4. largo-winch 03.06.2018 13:41 # largo-winch
    ------- Миньоле -----------
    Роуз-Компани-Джонс-Шоу
    Окслейд-Лаллана-Вилшер
    -Лонг-Мората-Старридж-

    Сборная АПЛ среди инвалидов

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  5. suiter 03.06.2018 13:32 # suiter
    Никогда такого не было и вот опять

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