Компани рискует пропустить Чемпионат Мира

Накануне вечером капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани получил очередную травму, из-за чего рискует пропустить Чемпионат Мира в России.

Во время товарищеского матча с Португалией накануне защитник пожаловался на боли в паху и попросил замену. В ближайшие дни врачи сборной Бельгии обследуют Компани и вынесут окончательный вердикт.



Высока вероятность, что теперь Венсан не попадет в финальную заявку бельгийцев для участия в Чемпионате Мира, которую главный тренер Роберто Мартинес должен отправить уже во вторник.



"В воскресенье мы оценим его состояние более детально. Он почувствовал небольшую боль в паху, поэтому завтра мы проведем дополнительное обследование. Затем нам понадобится еще 48 часов, чтобы поставить диагноз".



"Венсан не заслуживал этого: с самого первого дня он работал на невероятном уровне, пытался гнать команду вперед и взял на себя ответственность за атмосферу в раздевалке".



"После замены он сказал мне, что почувствовал определенный дискомфорт. Венсан хорошо знает свое тело, поэтому понимает, когда что-то идет не так. Сейчас мы не должны спешить с выводами", - цитирует Мартинеса Daily Mail.