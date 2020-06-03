"Фулхэм" оградит Йокановича от интереса "Челси" новым контрактом

"Фулхэм" обсудит новый контракт со своим главным тренером Славишей Йокановичем, которого пресса вновь сватает в "Челси".

На текущей неделе выяснилось, что "синие" отказались от кандидатуры Маурицио Сарри и ищут нового тренера на замену Антонио Конте.



Одним из фаворитов на роль следующего рулевого "Челси" считается Йоканович, который в минувшем сезоне привел "дачников" к победе в финале плей-офф Чемпионшипа.



Стоит отметить, что 49-летний серб — совсем не чужой человек для клуба со "Стэмфорд Бридж". В бытность игроком, уже на закате своей карьеры, Славиша провел два сезона в "Челси".



Известный журналист Джанлука Ди Марцио и вовсе утверждает, что в пятницу Йоканович уже провел встречу с руководством "Челси". Владение русским языком и связь с клубом делают Славишу интересным кандидатом в глазах владельца "синих" Романа Абрамовича.



Однако Sky Sports передает, что "Фулхэм" сделает все возможное, чтобы удержать своего тренера. Когда Йоканович вернется из отпуска, ему будет предложен новый контракт на улучшенных условиях взамен того, что истекает через 12 месяцев.