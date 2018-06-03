Каскарино рекомендует перевести Хендерсона в оборону
Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино рекомендовал главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту перевести полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона в линию обороны.
Ожидается, что основной схемой англичан на Чемпионате Мира в России будет 3-4-3, а Хендерсон станет партнером Эрика Дайера по центру поля. Каскарино же считает, что Джордана будет лучше использовать в качестве защитника, потому что оборона "трех львов" слишком медленная.
"Гарету Саутгейту стоит серьезно задуматься над тем, чтобы использовать Джордана Хендерсона в обороне в России. Защитная линия сборной Англии слишком медленная, а на Чемпионате Мира будет много команд, играющих на высочайшей скорости".
"Хендерсон играет просто, он может держать мяч, и он достаточно мобилен, чтобы ходить вперед. Все лучшие сборные обладают атакующими игроками, которые опасны на скорости. У Англии же слишком много центральных защитников, которым не хватает скорости, чтобы поспевать за такими игроками. Их оборонительную тройку будут разрывать, и одно из решений этой проблемы — умеющий обороняться полузащитник в линии защиты".
"Мне кажется, соперники будут пользоваться этим до тех пор, пока наша линия обороны не сможет определять опасность и справляться с ней. В идеале я бы поставил Кайла Уолкера справа, Хендерсона — в центр, а слева, хотя это сложно, предпочел бы Гари Кэхилла. Джон Стоунс слишком усложняет и принимает неправильные решения, а Харри Магуайр слегка неповоротлив из-за своего размера", — пишет Каскарино в своей колонке в The Times.
03.06.2018 11:00
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ООО а вот и 6 эльче.
Хейтеры сосите.
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да правильно сделают! так и надо ибо ему только в защите место. В полузащите одни перекатывания без обострений (редко бывает), но делает все что должен делать защитник. Пусть в Англии опробуют и тогда может Клопп переведет его в пару к Ван Дейку вместо Ловрена
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Xyевaя идея....
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В сборной хоть у черта на куличках. Главное в клубе не видеть этого универсала.
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