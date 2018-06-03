Каскарино рекомендует перевести Хендерсона в оборону

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино рекомендовал главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту перевести полузащитника "Ливерпуля" Джордана Хендерсона в линию обороны.

Ожидается, что основной схемой англичан на Чемпионате Мира в России будет 3-4-3, а Хендерсон станет партнером Эрика Дайера по центру поля. Каскарино же считает, что Джордана будет лучше использовать в качестве защитника, потому что оборона "трех львов" слишком медленная.



"Гарету Саутгейту стоит серьезно задуматься над тем, чтобы использовать Джордана Хендерсона в обороне в России. Защитная линия сборной Англии слишком медленная, а на Чемпионате Мира будет много команд, играющих на высочайшей скорости".



"Хендерсон играет просто, он может держать мяч, и он достаточно мобилен, чтобы ходить вперед. Все лучшие сборные обладают атакующими игроками, которые опасны на скорости. У Англии же слишком много центральных защитников, которым не хватает скорости, чтобы поспевать за такими игроками. Их оборонительную тройку будут разрывать, и одно из решений этой проблемы — умеющий обороняться полузащитник в линии защиты".



"Мне кажется, соперники будут пользоваться этим до тех пор, пока наша линия обороны не сможет определять опасность и справляться с ней. В идеале я бы поставил Кайла Уолкера справа, Хендерсона — в центр, а слева, хотя это сложно, предпочел бы Гари Кэхилла. Джон Стоунс слишком усложняет и принимает неправильные решения, а Харри Магуайр слегка неповоротлив из-за своего размера", — пишет Каскарино в своей колонке в The Times.