"Юнайтед" работает над трансфером Бэйла

Этим летом "Манчестер Юнайтед" возобновит попытки переманить вингера "Реала" Гарета Бэйла.

Напомним, экс-игрок "Тоттенхэма" стал главным героем недавнего финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", своим дублем обеспечив "Реалу" трофей. Однако после финального свистка Гарет выразил недовольство, что начал этот матч — как и многие другие в минувшем сезоне — на лавке запасных.



Также Бэйл выразил сомнения относительно своего будущего в "Реале", и этот намек не остался без внимания со стороны "красных дьяволов", которые уже много лет охотится за Гаретом.



По информации The Times, президент "Реала" Флорентино Перес не прочь выгодно продать Бэйла, который в следующем месяце отмечает 29-летие, чтобы высвободить средства для обновления состава команды.



Сообщается, что "Юнайтед" уже начал работу над трансфером валлийца. Клуб с "Олд Траффорд" готов предложить "Реалу" 85 миллионов фунтов в качестве компенсации, а самому Бэйлу — роскошный контракт с зарплатой более чем 500 тыс. фунтов в неделю, включая бонусы.