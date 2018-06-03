Моуриньо: "Мы не готовы быть доминирующей силой"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда пока не готова стать доминирующей силой в Премьер-Лиге.

Минувший сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили на втором месте, но в 19 очках позади "Манчестер Сити", вдобавок показывая весьма скверный в плане зрелищности футбол.

Моуриньо считает, что претензии в его адрес в первую очередь связаны с завышенными ожиданиями, оправдать которые "Юнайтед" пока не готов.

"Между нашим истинными потенциалом и ожиданиями существует разница. Мы не готовы быть "Манчестер Юнайтед". Мы не готовы быть доминирующей силой, мы не готовы выигрывать все. Существует разница между амбициями клуба и тем, чем мы является в реальности", — цитирует Моуриньо Daily Star.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2018 09:00

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  1. boosse 03.06.2018 10:21 # boosse
    Снова этот клоун ноет. Ну сколько уже можно.

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  2. nordway 03.06.2018 09:29 # nordway
    просто идеальный тренер для этой помойки, хотя с такими вьюхами для любой помойки самое то

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  3. letang18 03.06.2018 09:12 # letang18
    пора уходить

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