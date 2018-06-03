Моуриньо: "Мы не готовы быть доминирующей силой"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда пока не готова стать доминирующей силой в Премьер-Лиге.
Минувший сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили на втором месте, но в 19 очках позади "Манчестер Сити", вдобавок показывая весьма скверный в плане зрелищности футбол.
Моуриньо считает, что претензии в его адрес в первую очередь связаны с завышенными ожиданиями, оправдать которые "Юнайтед" пока не готов.
"Между нашим истинными потенциалом и ожиданиями существует разница. Мы не готовы быть "Манчестер Юнайтед". Мы не готовы быть доминирующей силой, мы не готовы выигрывать все. Существует разница между амбициями клуба и тем, чем мы является в реальности", — цитирует Моуриньо Daily Star.
03.06.2018 09:00
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Последние комментарии:
Снова этот клоун ноет. Ну сколько уже можно.
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просто идеальный тренер для этой помойки, хотя с такими вьюхами для любой помойки самое то
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пора уходить
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