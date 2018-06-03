Мартинес: "Игроком Года должен был стать Де Брюйне, а не Салах"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил удивление, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне остался без награды Игроку Года.

Как известно, и Ассоциация профессиональных игроков, и Ассоциация футбольных журналистов, и Премьер-Лига признали лучшим в сезоне 2017/18 нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, забившего 44 гола. Однако Мартинес считает, что Де Брюйне, приведший "горожан" к завоеванию титула и Кубка Лиги, был больше достоин этих индивидуальных наград.



"Я был удивлен, что Де Брюйне не опередил Салаха в борьбе за звание Игрока Года. Мо провел невероятный сезон, лучший в своей карьере. Однако Кевину пришлось научиться иному образу мышления при Хосепе Гвардиоле, с которым у него сложились действительно сильные отношения".



"Он оказывал больше влияние на игру "Сити" — команды, которая побила все рекорды в Премьер-Лиге. Индивидуальные награды присуждают за индивидуальную игру, но эта индивидуальная игра является частью командной, в командном виде спорта, а в начальной стадии сезона Кевин был просто великолепен".



"Я понимаю, чего добился Мо, но из них двоих Кевин, наверное, произвел больший эффект, если оценивать сезон целиком", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.