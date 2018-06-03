Мартинес: "Игроком Года должен был стать Де Брюйне, а не Салах"

Кевин Де Брюйне Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил удивление, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне остался без награды Игроку Года.

Как известно, и Ассоциация профессиональных игроков, и Ассоциация футбольных журналистов, и Премьер-Лига признали лучшим в сезоне 2017/18 нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, забившего 44 гола. Однако Мартинес считает, что Де Брюйне, приведший "горожан" к завоеванию титула и Кубка Лиги, был больше достоин этих индивидуальных наград.

"Я был удивлен, что Де Брюйне не опередил Салаха в борьбе за звание Игрока Года. Мо провел невероятный сезон, лучший в своей карьере. Однако Кевину пришлось научиться иному образу мышления при Хосепе Гвардиоле, с которым у него сложились действительно сильные отношения".

"Он оказывал больше влияние на игру "Сити" — команды, которая побила все рекорды в Премьер-Лиге. Индивидуальные награды присуждают за индивидуальную игру, но эта индивидуальная игра является частью командной, в командном виде спорта, а в начальной стадии сезона Кевин был просто великолепен".

"Я понимаю, чего добился Мо, но из них двоих Кевин, наверное, произвел больший эффект, если оценивать сезон целиком", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.



Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Мартинес, награды, сборная Бельгии

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 929

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dallaslp 03.06.2018 09:41 # dallaslp
    лол. О чем вообще речь? Он со скрипом в последнем туре опередил своего одноклубника Сане, и то у Сане Г+П все равно больше))))

    (ответить)

  2. chr1s8rown 03.06.2018 08:13 # chr1s8rown
    роберто лизунес.

    (ответить)

  3. electric 03.06.2018 08:09 # electric
    Нет мозгов. Впрочем, неудивительно для бывшего тренера эве.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: