"Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов фунтов за Верратти

Марко Верратти Своим главным приобретением этим летом наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет сделать полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Как известно, в это межсезонье Моуриньо планирует подписать сразу двух полузащитников, которые будут призваны заменить Майкла Кэррика и Маруана Феллайни. Первым, по всей видимости, станет Фред из "Шахтера" — этот трансфер практически согласован.

В качестве своей второй цели для укрепления центра поля Моуриньо видит Верратти, насчет которого "красные дьяволы" наводили справки еще прошлым летом. Тогда им была названа цена в 100 миллионов фунтов, утверждает Daily Mirror.

Ожидается, что похожие деньги за 25-летнего итальянца попросят и на сей раз. Однако перспектива заплатить сумму с восемью нулями не страшит Моуриньо, который требует от своего клуба приобретений топ-уровня, чтобы в следующем сезоне навязать борьбу "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.



Метки Верратти, Манчестер Юнайтед, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2018 07:00

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  1. nordway 03.06.2018 10:18 # nordway
    мешки eбаные

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  2. osivori 03.06.2018 07:34 # osivori
    откуда бабло, а правила как соблюдаються

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  3. chelsea-69 03.06.2018 07:13 # chelsea-69
    Эррера жи пизжe

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