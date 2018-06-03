"Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов фунтов за Верратти

Своим главным приобретением этим летом наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет сделать полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Как известно, в это межсезонье Моуриньо планирует подписать сразу двух полузащитников, которые будут призваны заменить Майкла Кэррика и Маруана Феллайни. Первым, по всей видимости, станет Фред из "Шахтера" — этот трансфер практически согласован.



В качестве своей второй цели для укрепления центра поля Моуриньо видит Верратти, насчет которого "красные дьяволы" наводили справки еще прошлым летом. Тогда им была названа цена в 100 миллионов фунтов, утверждает Daily Mirror.



Ожидается, что похожие деньги за 25-летнего итальянца попросят и на сей раз. Однако перспектива заплатить сумму с восемью нулями не страшит Моуриньо, который требует от своего клуба приобретений топ-уровня, чтобы в следующем сезоне навязать борьбу "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.