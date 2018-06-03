Гвардиола хочет поработать со сборной

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хочет попробовать себя в качестве тренера какой-нибудь национальной команды.

Отработав два сезона на "Этихад", в прошлом месяце каталонский специалист продлил свой контракт с чемпионами Премьер-Лиги до 2021 года. Вместе с тем 47-летний Гвардиола уже имеет представление, чем бы он хотел заниматься в будущем.



"Да, я хочу снова поехать на Чемпионат Мира или Чемпионат Европы. В предстоящие годы я останусь там, где нахожусь. Но если после этого кто-нибудь заинтересуется мной… Я по-прежнему молод", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.