Гвардиола хочет поработать со сборной
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хочет попробовать себя в качестве тренера какой-нибудь национальной команды.
Отработав два сезона на "Этихад", в прошлом месяце каталонский специалист продлил свой контракт с чемпионами Премьер-Лиги до 2021 года. Вместе с тем 47-летний Гвардиола уже имеет представление, чем бы он хотел заниматься в будущем.
"Да, я хочу снова поехать на Чемпионат Мира или Чемпионат Европы. В предстоящие годы я останусь там, где нахожусь. Но если после этого кто-нибудь заинтересуется мной… Я по-прежнему молод", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
03.06.2018 06:00
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Вот же лысый))) Прослышал что правительство Катара предложило Зидану должность главного тренера сборной и четырёхлетний контракт на 200 млн, у Пепки вдруг тоже появилось жгучее желание стать наставником какой нибудь сборной ”страны с конистрой”.
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А слабо Рассею чемпионом сделать
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