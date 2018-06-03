Гвардиола хочет поработать со сборной

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хочет попробовать себя в качестве тренера какой-нибудь национальной команды.

Отработав два сезона на "Этихад", в прошлом месяце каталонский специалист продлил свой контракт с чемпионами Премьер-Лиги до 2021 года. Вместе с тем 47-летний Гвардиола уже имеет представление, чем бы он хотел заниматься в будущем.

"Да, я хочу снова поехать на Чемпионат Мира или Чемпионат Европы. В предстоящие годы я останусь там, где нахожусь. Но если после этого кто-нибудь заинтересуется мной… Я по-прежнему молод", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. sawbones 03.06.2018 07:22 # sawbones
    Вот же лысый))) Прослышал что правительство Катара предложило Зидану должность главного тренера сборной и четырёхлетний контракт на 200 млн, у Пепки вдруг тоже появилось жгучее желание стать наставником какой нибудь сборной ”страны с конистрой”.

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  2. chelsea-69 03.06.2018 07:12 # chelsea-69
    А слабо Рассею чемпионом сделать

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