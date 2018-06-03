"Реал" отказался от претензий на Почеттино

"Реал" потерял интерес к Маурисио Почеттино и не будет пытаться переманить главного тренера "Тоттенхэма" этим летом.

В минувший четверг о своем уходе с тренерского мостика "Реала" внезапно объявил Зинедин Зидан. Это стало настоящим шоком и случилось спустя считанные дни после победы "сливочных" в финале Лиги Чемпионов над "Ливерпулем".



В статус фаворита на замену Зидану был немедленно возведен Почеттино. Сообщалось, что заполучить аргентинского специалиста жаждет лично президент Королевского клуба Флорентино Перес.



Однако Sky Sports сообщает, что теперь "Реал" завершил свой интерес к Маурисио, и главная причина этому — Даниэль Леви. Словно предчувствуя подобного рода сценарий в Мадриде, президент "шпор", дождавшись окончания сезона, поспешил заключить с Почеттино новый контракт.



Новое пятилетнее соглашение Почеттино, подписанное 24 мая, не содержит пункта, позволяющего Маурисио беспрепятственно уйти в "Реал", и в этом состояло первое разочарование Переса.



Второе разочарование Переса — необходимость вести долгие и нудные переговоры лично с Леви. Опыт согласования трансферов Луки Модрича и Гарета Бэйла подсказывает, что диалог насчет компенсации за Почеттино мог бы растянуться на недели, а "Реал" себе позволить такого не может и хочет поскорее произвести назначение, чтобы начать подготовку к следующему сезону.



Правды ради, издание The Times считает, что шансы на появление Почеттино в "Реале" сохраняются, но для этого Маурисио должен сам попросить Леви отпустить его в Мадрид. Сложно представить, что аргентинец захочет уйти спустя менее чем две недели после подписания нового контракта.