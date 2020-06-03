"Уотфорд" не продаст Ришарлисона в "Эвертон"

"Уотфорд" сообщил своему бывшему тренеру Марку Силве, что тот не сможет приобрести нападающего Ришарлисона в свой новый клуб "Эвертон" ни за какие деньги.

Два упомянутых клуба находятся в непростых отношениях из-за ситуации с Силвой, которого "ириски" пытались переманить от "шершней" еще осенью, против правил. Впоследствии Марку был уволен из "Уотфорда", а на этой неделе возглавил "Эвертон".



По информации Daily Mirror, одной из своих трансферных целей на это межсезонье португальский тренер избрал Ришарлисона, которого "шершни" готовы продать за 40 миллионов фунтов — но только не в "Эвертон".



Цена в 40 млн. фунтов установлена для всех прочих клубов. С "ирисками" же "шершни" не хотят иметь никаких трансферных дел, поэтому для них 21-летний бразилец не продается.



Таким образом, главным претендентом на Ришарлисона теперь можно считать "Тоттенхэм", который рассматривают восходящую звезду "Уотфорда" в качестве альтернативы Уилфриду Захе из "Кристал Пэлас".