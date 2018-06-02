Пасторе сможет перейти в "Вест Хэм" только с понижением зарплаты

Полузащитнику ПСЖ Хавьеру Пасторе придется согласиться на понижение зарплаты, чтобы его переход в "Вест Хэм" был возможен.

На текущей неделе стало известно, что "молотобойцы" выразили желание приобрести Пасторе, который в 2011 году обошелся парижанам в 37 миллионов фунтов, но в минувшем сезоне сыграл лишь 16 матчей с учетом всех соревнований.



The Guardian подтверждает, что два клуба уже обсуждают этот трансфер, однако главным препятствием к заключению сделки видится зарплата Хавьера в размере 180 тыс. евро (157 тыс. фунтов).



Предполагается, что 28-летний Пасторе находит привлекательной возможность присоединиться к новой команде Мануэля Пеллегрини, который хотел его приобрести еще во времена работы с "Манчестер Сити".



Пеллегрини готов предложить аргентинцу регулярную игровую практику и роль ключевого игрока, однако сохранить свою текущую зарплату в случае перехода в "Вест Хэм" Пасторе не удастся.