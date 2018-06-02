Сборная Англии одержала победу над Нигерией

Сборная Англии Финальный этап подготовки к Чемпионату Мира в России сборная Англии начала с победы над Нигерией в товарищеском матче со счетом 2:1.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт избрал схему с тремя центральными защитниками, а на ворота отправил Джордана Пикфорда. Деле Алли расположился под нападающим, Харри Кейном.

Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте, когда Киран Триппьер навесил с углового, а Гари Кэхилл выпрыгнул меж двух защитников и головой отправил мяч в верхний угол ворот — 1:0.

Быстрый гол Кэхилла предопределил дальнейшее течение матча. Хозяева полностью контролировали игру, с легкостью проникая в чужую штрафную, хотя с завершающим пасом у них нередко возникали проблемы. Нигерия же в атаке совершенно ничего не показывала.

На 39-й минуте англичане в очередной раз разорвали чужую оборону, выведя на удар Кейна. Капитан своим первым шансом в матче воспользовался великолепно, пробив с подступов к штрафной и застав врасплох голкипера — 2:0.

В концовке первого тайма нигерийцы, наконец, заставили вступить в игру Пикфорда, который отразил удар Виктора Мосеса. А в начале второго гости и вовсе сократили отставание в счете. Это полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби поспел на добивание после попадания Одиона Игало в штангу — 2:1.

После перерыва англичане сохранили игровое преимущество, но оно уже не было столь доминирующим, да и Нигерия теперь пыталась огрызаться. А затем последовали многочисленные замены, которые негативно сказались на темпе матча.

Итоговый счет не отражает в полной мере то преимущество, которое имели англичане, однако победа есть победа, и Саутгейт может быть умеренно доволен этим разогревочным матчем в преддверии Чемпионата Мира.

Сборная Англии — сборная Нигерии — 2:1 (2:0)

Голы: Кэхилл 7, Кейн 39 — Ивоби 47.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Кэхилл, Дайер, Триппьер, Алли (Дельф 82), Лингард (Лофтус-Чик 67), Янг (Роуз 68), Стерлинг (Рэшфорд 73), Кейн (Уэлбек 73).



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Нигерии

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2018 21:10

Количество просмотров Просмотров: 2292

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nordway 02.06.2018 23:41 # nordway
    Вчера руководство "Челси" провели встречу с Славишей Йокановичем, главным тренером "Фулхэма".

    Йоканович говорит по русски, что очень нравится Абрамовичу, а так же является бывшим игроком "Челси", выступавшее ранее в 2000-2002 годах.

    Еще одна встреча запланирована на вечер сегодняшнего дня, но есть существенный недостаток - отсутствие тренерского опыта. Челси так же рассматривает Лорана Блана в качестве альтернативы.

    [Gianluca Di Marzio]



    ммм, ясно

    (ответить)

  2. daikirai 02.06.2018 23:34 # daikirai
    Почему больше всех кукарекают чуханы с 4 и 5 места?

    (ответить)

  3. ian 02.06.2018 23:19 # ian
    Миха, продай мне фапл. Предлагаю 300 тыс.
    За месяц оживлю фапл. Столько возможностей у тебя, а ты ленивее, чем Азар, новости мутные и сам ты мудак, без обид, хотя, мне плевать.
    Гостей на сайте станет больше, чем у мамы Омара.

    (ответить)

  4. kojan 02.06.2018 23:17 # kojan
    чё там пишут в медицинском бюллетене за ливерню... или все вымерли после Киева...

    (ответить)

  5. chebrec 02.06.2018 23:04 # chebrec
    Лофа кончилась ребятки
    Привыкаем теперь терпеть как бичи портовые лет так 30 без апл

    (ответить)

  6. chebrec 02.06.2018 23:01 # chebrec
    Будем глорить за Королей Лондона даже в Чемпионшипе!!!!!!!!!!

    (ответить)

  7. osprey 02.06.2018 22:59 # osprey
    Фекира закрыли.

    Можно рисовать схемки.

    (ответить)

  8. bezviz 02.06.2018 22:48 # bezviz
    6 ушастый кто нибудь видел? Азазазар

    (ответить)

  9. nordway 02.06.2018 22:09 # nordway
    Новость новая - тухель все тот же

    (ответить)

  10. rentv 02.06.2018 21:59 # rentv
    Сколько фапл в месяц приносит?

    (ответить)

  11. ratamahatta 02.06.2018 21:35 # ratamahatta
    Где народ? До сих пор отмечает победу ливерпуля в ЛЧ?

    (ответить)

  12. billy-bones 02.06.2018 21:23 # billy-bones
    Почему Михажло пишет о Чемпионате Мира в России, а не как обычно в РОССИИ?

    (ответить)

  13. dimon70 02.06.2018 21:16 # dimon70
    коммон

    (ответить)

  14. bluehonorcfc9 02.06.2018 21:14 # bluehonorcfc9
    Лондон тащит Англию.

    (ответить)

  15. griezmann 02.06.2018 21:14 # griezmann
    что там по членше? Лоран ЕБлан? Удачи в ЛЕ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: