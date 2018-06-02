Сборная Англии одержала победу над Нигерией
Финальный этап подготовки к Чемпионату Мира в России сборная Англии начала с победы над Нигерией в товарищеском матче со счетом 2:1.
Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт избрал схему с тремя центральными защитниками, а на ворота отправил Джордана Пикфорда. Деле Алли расположился под нападающим, Харри Кейном.
Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте, когда Киран Триппьер навесил с углового, а Гари Кэхилл выпрыгнул меж двух защитников и головой отправил мяч в верхний угол ворот — 1:0.
Быстрый гол Кэхилла предопределил дальнейшее течение матча. Хозяева полностью контролировали игру, с легкостью проникая в чужую штрафную, хотя с завершающим пасом у них нередко возникали проблемы. Нигерия же в атаке совершенно ничего не показывала.
На 39-й минуте англичане в очередной раз разорвали чужую оборону, выведя на удар Кейна. Капитан своим первым шансом в матче воспользовался великолепно, пробив с подступов к штрафной и застав врасплох голкипера — 2:0.
В концовке первого тайма нигерийцы, наконец, заставили вступить в игру Пикфорда, который отразил удар Виктора Мосеса. А в начале второго гости и вовсе сократили отставание в счете. Это полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби поспел на добивание после попадания Одиона Игало в штангу — 2:1.
После перерыва англичане сохранили игровое преимущество, но оно уже не было столь доминирующим, да и Нигерия теперь пыталась огрызаться. А затем последовали многочисленные замены, которые негативно сказались на темпе матча.
Итоговый счет не отражает в полной мере то преимущество, которое имели англичане, однако победа есть победа, и Саутгейт может быть умеренно доволен этим разогревочным матчем в преддверии Чемпионата Мира.
Сборная Англии — сборная Нигерии — 2:1 (2:0)
Голы: Кэхилл 7, Кейн 39 — Ивоби 47.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Кэхилл, Дайер, Триппьер, Алли (Дельф 82), Лингард (Лофтус-Чик 67), Янг (Роуз 68), Стерлинг (Рэшфорд 73), Кейн (Уэлбек 73).
02.06.2018 21:10
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Вчера руководство "Челси" провели встречу с Славишей Йокановичем, главным тренером "Фулхэма".
Йоканович говорит по русски, что очень нравится Абрамовичу, а так же является бывшим игроком "Челси", выступавшее ранее в 2000-2002 годах.
Еще одна встреча запланирована на вечер сегодняшнего дня, но есть существенный недостаток - отсутствие тренерского опыта. Челси так же рассматривает Лорана Блана в качестве альтернативы.
[Gianluca Di Marzio]
ммм, ясно
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Почему больше всех кукарекают чуханы с 4 и 5 места?
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Миха, продай мне фапл. Предлагаю 300 тыс.
За месяц оживлю фапл. Столько возможностей у тебя, а ты ленивее, чем Азар, новости мутные и сам ты мудак, без обид, хотя, мне плевать.
Гостей на сайте станет больше, чем у мамы Омара.
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чё там пишут в медицинском бюллетене за ливерню... или все вымерли после Киева...
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Лофа кончилась ребятки
Привыкаем теперь терпеть как бичи портовые лет так 30 без апл
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Будем глорить за Королей Лондона даже в Чемпионшипе!!!!!!!!!!
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Фекира закрыли.
Можно рисовать схемки.
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6 ушастый кто нибудь видел? Азазазар
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Новость новая - тухель все тот же
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Сколько фапл в месяц приносит?
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Где народ? До сих пор отмечает победу ливерпуля в ЛЧ?
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Почему Михажло пишет о Чемпионате Мира в России, а не как обычно в РОССИИ?
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коммон
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Лондон тащит Англию.
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что там по членше? Лоран ЕБлан? Удачи в ЛЕ
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