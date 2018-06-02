Сборная Англии одержала победу над Нигерией

Финальный этап подготовки к Чемпионату Мира в России сборная Англии начала с победы над Нигерией в товарищеском матче со счетом 2:1.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт избрал схему с тремя центральными защитниками, а на ворота отправил Джордана Пикфорда. Деле Алли расположился под нападающим, Харри Кейном.



Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте, когда Киран Триппьер навесил с углового, а Гари Кэхилл выпрыгнул меж двух защитников и головой отправил мяч в верхний угол ворот — 1:0.



Быстрый гол Кэхилла предопределил дальнейшее течение матча. Хозяева полностью контролировали игру, с легкостью проникая в чужую штрафную, хотя с завершающим пасом у них нередко возникали проблемы. Нигерия же в атаке совершенно ничего не показывала.



На 39-й минуте англичане в очередной раз разорвали чужую оборону, выведя на удар Кейна. Капитан своим первым шансом в матче воспользовался великолепно, пробив с подступов к штрафной и застав врасплох голкипера — 2:0.



В концовке первого тайма нигерийцы, наконец, заставили вступить в игру Пикфорда, который отразил удар Виктора Мосеса. А в начале второго гости и вовсе сократили отставание в счете. Это полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби поспел на добивание после попадания Одиона Игало в штангу — 2:1.



После перерыва англичане сохранили игровое преимущество, но оно уже не было столь доминирующим, да и Нигерия теперь пыталась огрызаться. А затем последовали многочисленные замены, которые негативно сказались на темпе матча.



Итоговый счет не отражает в полной мере то преимущество, которое имели англичане, однако победа есть победа, и Саутгейт может быть умеренно доволен этим разогревочным матчем в преддверии Чемпионата Мира.



Сборная Англии — сборная Нигерии — 2:1 (2:0)



Голы: Кэхилл 7, Кейн 39 — Ивоби 47.



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Кэхилл, Дайер, Триппьер, Алли (Дельф 82), Лингард (Лофтус-Чик 67), Янг (Роуз 68), Стерлинг (Рэшфорд 73), Кейн (Уэлбек 73).