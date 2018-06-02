Усмана Дембеле не будет в "Ливерпуле"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу предупредил "Ливерпуль", что будущее вингера Усмана Дембеле связано с "Камп Ноу".

По слухам, "Ливерпуль готовился сделать официальное предложение о покупке 21-летнего Дембеле, который совершенно невыразительно провел дебютный сезон в "Барселоне" и несколько раз попадался на нарушении дисциплины.



Однако расставаться с перспективным французом спустя всего год после трансфера из дортмундской "Боруссии" "Барселона" не собирается. По словам Бартомеу, каталонцы по-прежнему рассчитывают на игрока, который обошелся им в круглую сумму.



"Как и Филиппе Коутиньо, Усман был большой инвестицией для нас. Прежде всего, инвестицией в будущее. Он еще очень молод, но уже вовсю демонстрирует свой талант. И, конечно, мы многого от него ожидаем".



"Первый год в "Барселоне" складывается непросто для любого игрока, не говоря уже о таком молодом парне. Но я уверен, что в следующем сезоне и Коутиньо, и Дембеле покажут все, на что они способны", - сообщил Бартомеу AP.