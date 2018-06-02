Усмана Дембеле не будет в "Ливерпуле"

Усман Дембеле Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу предупредил "Ливерпуль", что будущее вингера Усмана Дембеле связано с "Камп Ноу".

По слухам, "Ливерпуль готовился сделать официальное предложение о покупке 21-летнего Дембеле, который совершенно невыразительно провел дебютный сезон в "Барселоне" и несколько раз попадался на нарушении дисциплины.

Однако расставаться с перспективным французом спустя всего год после трансфера из дортмундской "Боруссии" "Барселона" не собирается. По словам Бартомеу, каталонцы по-прежнему рассчитывают на игрока, который обошелся им в круглую сумму.

"Как и Филиппе Коутиньо, Усман был большой инвестицией для нас. Прежде всего, инвестицией в будущее. Он еще очень молод, но уже вовсю демонстрирует свой талант. И, конечно, мы многого от него ожидаем".

"Первый год в "Барселоне" складывается непросто для любого игрока, не говоря уже о таком молодом парне. Но я уверен, что в следующем сезоне и Коутиньо, и Дембеле покажут все, на что они способны", - сообщил Бартомеу AP.




Метки Барселона, Дембеле, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 02.06.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1263

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 02.06.2018 22:40 # gerrard08
    Ебанутые сами же через свои путалонские газеты и пустили слух, сами же и опровергли.

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  2. rap-woiska 02.06.2018 21:25 # rap-woiska
    норм пронесло от этого топ чеканщика

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  3. mancityman 02.06.2018 21:21 # mancityman
    Luzerhulitsy

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  4. scouser2005 02.06.2018 21:16 # scouser2005
    Французы нам как-то не особо нужны..

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  5. dimon70 02.06.2018 21:13 # dimon70
    бредятинааааааааааааааааа

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