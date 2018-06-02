"Вест Бромвич" ожидает ухода Эванса в большой клуб

Джонни Эванс Наставник "Вест Бромвича" Майкл О'Нил ожидает, что защитник Джонни Эванс покинет "Хоторнс" этим летом и отправится в большой клуб Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне 30-летний североирландец не смог уберечь "дроздов" от вылета из Премьер-Лиги, но при это регулярно вызывал интерес со стороны больших клубов, включая "Арсенал", который сделал предложение по Эвансу в январе.

Выбывание в Чемпионшип позволяет Джонни расторгнуть свой контракт с "Вест Бромвичем" всего за 3 миллиона фунтов, и О'Нил ожидает, что в скором времени гранды вернутся за защитником.

"Он несомненно способен выступать за клуб из числа топ-6. Вторая половина сезона сложилась непросто не только для него, но и для "Вест Бромвича" в целом".

"У Джонни есть все атрибуты, чтобы выступать за клуб из числа топ-6, я не сомневаюсь насчет этого. А его цена лишь увеличивает его привлекательность на фоне тех денег, за которые игроков покупают в наши дни".

"Я ожидаю, что Джонни уйдет летом и начнет новый этап в своей карьере — надеюсь, в большом клубе", — цитирует О'Нила Sky Sports.



Метки Вест Бромвич, О'Нил, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 02.06.2018 19:19 # ccchelsea
    Хорошая замена кикхилу.

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  2. sadamr 02.06.2018 19:15 # sadamr
    Майкл О Нил тренер сборной Северной Ирландии, а не "Вест Бромвича".

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  3. mancityman 02.06.2018 19:08 # mancityman
    Ну можно на банку взять

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