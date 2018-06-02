"Вест Бромвич" ожидает ухода Эванса в большой клуб
Наставник "Вест Бромвича" Майкл О'Нил ожидает, что защитник Джонни Эванс покинет "Хоторнс" этим летом и отправится в большой клуб Премьер-Лиги.
В прошлом сезоне 30-летний североирландец не смог уберечь "дроздов" от вылета из Премьер-Лиги, но при это регулярно вызывал интерес со стороны больших клубов, включая "Арсенал", который сделал предложение по Эвансу в январе.
Выбывание в Чемпионшип позволяет Джонни расторгнуть свой контракт с "Вест Бромвичем" всего за 3 миллиона фунтов, и О'Нил ожидает, что в скором времени гранды вернутся за защитником.
"Он несомненно способен выступать за клуб из числа топ-6. Вторая половина сезона сложилась непросто не только для него, но и для "Вест Бромвича" в целом".
"У Джонни есть все атрибуты, чтобы выступать за клуб из числа топ-6, я не сомневаюсь насчет этого. А его цена лишь увеличивает его привлекательность на фоне тех денег, за которые игроков покупают в наши дни".
"Я ожидаю, что Джонни уйдет летом и начнет новый этап в своей карьере — надеюсь, в большом клубе", — цитирует О'Нила Sky Sports.
02.06.2018 19:00
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Хорошая замена кикхилу.
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Майкл О Нил тренер сборной Северной Ирландии, а не "Вест Бромвича".
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Ну можно на банку взять
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