Вернер готов уехать в Премьер-Лигу

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер намекнул, что готов уехать в Премьер-Лигу вслед за полузащитником Наби Кейта.

Этим летом Кейта присоединится к "Ливерпулю", который договорился о его трансфере еще год назад. Не исключено, что примеру гвинейцу последует его партнер по "РБ Лейпциг".



Ранее Вернер заявлял, что планирует остаться в Бундеслиге, где ему гарантирована постоянная практика. Однако сейчас нападающий, забивший 13 голов в прошлом сезоне, поменял мнение: Тимо готов перебраться в Англию, где им интересуется не только "Ливерпуль", но и "Манчестер Юнайтед".



"Чтобы стать игроком топ-уровня, мне нужно играть за более классную команду. Думаю, я смогу сделать этот шаг в течение четырех-пяти лет".



"Наби Кейта не мог стать топ-игроком в нашем клубе, поэтому теперь он будет играть за "Ливерпуль". Чтобы вырасти, нужно выступать в Лиге Чемпионов и постоянно проверять себя в важных матчах", - сообщил Вернер Die Welt.