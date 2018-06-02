Балаг: "Почеттино не уйдет в "Реал"

Гийом Балаг, автор книги о главном тренере "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, уверен, что аргентинец откажет "Реалу".

Именно Почеттино является главным претендентом на пост, который в середине недели неожиданно для всех оставил Зинедин Зидан. Однако Балаг убежден, что деньги "Реала" не соблазнят Маурисио.



"Если вспомнить о словах самого Почеттино и учесть, что "Тоттенхэмом" управляет Даниэль Леви, этим слухам, вероятно, придет конец, Когда "Реал" положит деньги на стол и попросит поговорить с Маурисио, они, скорее всего, им откажут".



"Я думаю, что сейчас не самое подходящее время для перехода в другой клуб. Вряд ли Почеттино скажет, что многое сделал для "Тоттенхэмом" и хочет уйти. Думаю, это когда-то произойдет, но точно не этим летом", - цитирует Балаг Evening Standard.