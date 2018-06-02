Балаг: "Почеттино не уйдет в "Реал"

Маурисио Почеттино Гийом Балаг, автор книги о главном тренере "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, уверен, что аргентинец откажет "Реалу".

Именно Почеттино является главным претендентом на пост, который в середине недели неожиданно для всех оставил Зинедин Зидан. Однако Балаг убежден, что деньги "Реала" не соблазнят Маурисио.

"Если вспомнить о словах самого Почеттино и учесть, что "Тоттенхэмом" управляет Даниэль Леви, этим слухам, вероятно, придет конец, Когда "Реал" положит деньги на стол и попросит поговорить с Маурисио, они, скорее всего, им откажут".

"Я думаю, что сейчас не самое подходящее время для перехода в другой клуб. Вряд ли Почеттино скажет, что многое сделал для "Тоттенхэмом" и хочет уйти. Думаю, это когда-то произойдет, но точно не этим летом", - цитирует Балаг Evening Standard.




Метки Балаг, Почеттино, Реал, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 02.06.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. dimon70 02.06.2018 19:03 # dimon70
    где смеяться?латинос не уйдет в Реал...ржунемогуууууу

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  2. sayanara 02.06.2018 18:55 # sayanara
    Пфф, кому нужен идиот который постоянно оказывает давление?

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  3. hollywood-hoe 02.06.2018 17:07 # hollywood-hoe
    Омг,о этом выкидыше ещё какой-то долбоеб книгу написал)

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