Моуриньо еще не готов к работе со сборной

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что еще недостаточно устал от клубного футбола, чтобы возглавить национальную сборную.

В 2014 году Моуриньо рассказал, что в будущем видит себя тренером национальной команды. За несколько лет до этого Жозе признался, что мечтает тренировать родную Португалию.



Тем не менее, планов по уходу из клубного футбола у Особенного пока нет. По словам Моуриньо, он еще не готов тренировать национальную команду.



"Устал ли я от клубного футбола? Вовсе нет! Я по-прежнему хочу играть каждую неделю и каждый день тренировать игроков. Меня по-прежнему это мотивирует".



"Более того, я бы сказал, что даже отдалился от той усталости, которая была у меня еще несколько лет назад", - рассказал Моуриньо в интервью GQ.