Парслоу уверен, что "Челси" увеличит инвестиции в состав

Бывший управляющий директор "Челси" Кристиан Парслоу считает, что отказ "синих" от строительства нового стадиона благоприятно скажется на инвестициях в укрепление состава.

На текущей неделе стало известно, что владелец "Челси" Роман Абрамович свернул планы по строительству нового стадиона стоимостью 1 миллиард фунтов на месте "Стэмфорд Бридж".



Многие увидели в этом намек, что Абрамович больше не хочет инвестировать в "Челси" или вообще планирует продать клуб, однако у Парслоу, ушедшего от "синих" в конце сезона 2016/17, есть собственное мнение.



"Я ожидаю, что теперь они сделают очень большой упор на инвестициях в команду".



"Они решили стиснуть зубы и признать, что это неподходящее время для реализации такого проекта. Я совершенно этим не удивлен. Они решили сосредоточить ресурсы на том, что касается игры в футбол, и я думаю, болельщики "Челси" будут довольны, что это стало их приоритетом на обозримое будущее".



"Возведение недвижимости стоимостью 1 миллиард фунтов в центре Лондона, учитывая политическую ситуацию и все происходящее в экономике, не выглядит хорошим использованием состояния Романа".



"Я не думаю, что можно хоть в какой-нибудь мере сделать вывод, что из-за этого отказа снизятся их инвестиции и концентрация на команде", — цитирует Парлсоу BBC.