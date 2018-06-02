Парслоу уверен, что "Челси" увеличит инвестиции в состав
Бывший управляющий директор "Челси" Кристиан Парслоу считает, что отказ "синих" от строительства нового стадиона благоприятно скажется на инвестициях в укрепление состава.
На текущей неделе стало известно, что владелец "Челси" Роман Абрамович свернул планы по строительству нового стадиона стоимостью 1 миллиард фунтов на месте "Стэмфорд Бридж".
Многие увидели в этом намек, что Абрамович больше не хочет инвестировать в "Челси" или вообще планирует продать клуб, однако у Парслоу, ушедшего от "синих" в конце сезона 2016/17, есть собственное мнение.
"Я ожидаю, что теперь они сделают очень большой упор на инвестициях в команду".
"Они решили стиснуть зубы и признать, что это неподходящее время для реализации такого проекта. Я совершенно этим не удивлен. Они решили сосредоточить ресурсы на том, что касается игры в футбол, и я думаю, болельщики "Челси" будут довольны, что это стало их приоритетом на обозримое будущее".
"Возведение недвижимости стоимостью 1 миллиард фунтов в центре Лондона, учитывая политическую ситуацию и все происходящее в экономике, не выглядит хорошим использованием состояния Романа".
"Я не думаю, что можно хоть в какой-нибудь мере сделать вывод, что из-за этого отказа снизятся их инвестиции и концентрация на команде", — цитирует Парлсоу BBC.
02.06.2018 15:00
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Последние комментарии:
и что дадут инвестиции?кто там рвется к пенсам?НОС уже сваливает,остальные лыжи смазывают
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Новый стадик выглядит yeбищно, да и игроки гавно, так что хорошая идея.
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Челси сейчас важнее с командой разобраться и провести чистку
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RIP туалет пенсов
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Не долго чукчи радовались)))
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Нет.
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По имеющейся информации владелец "Челси" рассматривает покупку регбийного стадиона, который вмещает более 80 тысяч зрителей.
Руководство регбийного союза Англии готово расстаться с ареной, однако "Челси" обязан пускать на стадион регбийные клубы, которые будут проводить там официальные матчи, включая матчи сборной Англии.
Проектанты в настоящий момент разрабатывают реконструкцию газона стадиона, которая позволит разместить на арене два газона с возможностью опускания одного из них вниз, для сохранения целостности покрытия.
Стоимость сделки оценивается в 870 миллионов фунтов стерлингов.
Гениально! хуль тут ещё скажешь. Рома всех наебёт по красоте! Просто шикарный стадион и ждать долго не надо. 80 ебать тысяч!
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никто бля и не сомневался.
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