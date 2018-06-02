Первое предложение "Сити" по Жоржиньо отклонено

Жоржиньо Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что его клуб отказался продавать в "Манчестер Сити" полузащитника Жоржиньо за 50 миллионов евро.

Клуб с "Этихад" рассчитывал приобрести Жоржиньо до конца следующей недели. Камнем преткновения для чемпионов Премьер-Лиги, похоже, рискуют стать требования "Наполи" по сумме отступных.

Первое предложение "горожан" составило 45 миллионов евро плюс бонусы в размере 5 миллионов. Однако этих денег оказалось недостаточно, чтобы убедить "Наполи" расстаться с 26-летним игроком.

"Жоржиньо? Я уже отказался от предложения "Сити". Они предлагали нам 45 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов", - сообщил Де Лаурентис Corriere dello Sport.



Метки Жоржиньо, Манчестер Сити, Наполи

Автор foxmcfc   

Дата 02.06.2018 14:00

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  1. dimon70 02.06.2018 19:04 # dimon70
    утренняя дойка закончилась...скоро вечер

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  2. bushwacka 02.06.2018 14:51 # bushwacka
    Не провели, но дали понюхать... )))))

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