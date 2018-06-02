Первое предложение "Сити" по Жоржиньо отклонено

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что его клуб отказался продавать в "Манчестер Сити" полузащитника Жоржиньо за 50 миллионов евро.

Клуб с "Этихад" рассчитывал приобрести Жоржиньо до конца следующей недели. Камнем преткновения для чемпионов Премьер-Лиги, похоже, рискуют стать требования "Наполи" по сумме отступных.



Первое предложение "горожан" составило 45 миллионов евро плюс бонусы в размере 5 миллионов. Однако этих денег оказалось недостаточно, чтобы убедить "Наполи" расстаться с 26-летним игроком.



"Жоржиньо? Я уже отказался от предложения "Сити". Они предлагали нам 45 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов", - сообщил Де Лаурентис Corriere dello Sport.