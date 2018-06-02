"Лидс" ведет переговоры с Бьелсой

"Лидс" все ближе подбирается к назначению бывшего тренера "Марселя", "Лилля" и сборной Аргентины Марсело Бьелсы.

На "Элланд Роад" ищут уже четвертого тренера за последний год. Буквально на днях "Лидс" уволил Пола Хеккингботтома, после чего сразу приступил к поиску нового наставника.



Как сообщает Goal, первым клубу, выступающему в Чемпионшипе, приглянулся 62-летний Бьелса. После ухода из "Лилля" аргентинец несколько месяцев находился без работы.



Брат Марсело Рафаэль уже подтвердил, что тренер ведет переговоры с "Лидсом", который на следующий сезон поставил задачу вернуться в Премьер-Лигу впервые с 2003 года.