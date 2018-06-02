Блан должен заменить Конте в "Челси"

Лоран Блан стал фаворитом на замену Антонио Конте в качестве главного тренера "Челси".

Накануне стало известно, что "синие" отказались от приглашения на "Стэмфорд Бридж" Маурицио Сарри, который не только связан контрактом с "Наполи", но и ведет себя неподобающим образом, по мнению высшего руководства "Челси".



Отбросив кандидатуру Сарри, "Челси" остановился на фигурах Блана и Зинедина Зидана. Приоритетом "синих" был бывший наставник "Реала", но тот, если верить The Sun, собирается уехать в Катар и возглавить местную сборную перед домашним Чемпионатом Мира-2022.



Таким образом, фаворитом на место, которое до сих пор занимает Конте, стал 52-летний Блан. Француз уже два года находится без работы, зато хорошо знаком с Премьер-Лигой: в бытность игроком Лоран провел пару сезонов за "Манчестер Юнайтед".