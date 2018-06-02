Блан должен заменить Конте в "Челси"

Лоран Блан Лоран Блан стал фаворитом на замену Антонио Конте в качестве главного тренера "Челси".

Накануне стало известно, что "синие" отказались от приглашения на "Стэмфорд Бридж" Маурицио Сарри, который не только связан контрактом с "Наполи", но и ведет себя неподобающим образом, по мнению высшего руководства "Челси".

Отбросив кандидатуру Сарри, "Челси" остановился на фигурах Блана и Зинедина Зидана. Приоритетом "синих" был бывший наставник "Реала", но тот, если верить The Sun, собирается уехать в Катар и возглавить местную сборную перед домашним Чемпионатом Мира-2022.

Таким образом, фаворитом на место, которое до сих пор занимает Конте, стал 52-летний Блан. Француз уже два года находится без работы, зато хорошо знаком с Премьер-Лигой: в бытность игроком Лоран провел пару сезонов за "Манчестер Юнайтед".




Метки Блан, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 02.06.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1522

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Последние комментарии:




  1. ed-malcev 02.06.2018 13:19 # ed-malcev
    Откуда откопали это полено. Он же мертвяк

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  2. shunbal 02.06.2018 13:02 # shunbal
    так себе вариант. Читал на овербеттинг, что он фаворит на должность тренера в Челси. Думал это чистой воды бред, но вижу тут аналогичное пишут. Как понял Челси зажал 7 млн фунтов отсупных за Сарри и начинает уже придумывать, что отказались от его услуг из-за гомофобных заявлений и неоднозначного поведения. Как я понимаю лишь бы оправдать подписание Блана

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  3. hachidlo 02.06.2018 12:39 # hachidlo
    Так себе вариант.

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  4. ti13 02.06.2018 12:37 # ti13
    Я редко пишу комментарии, но тут я пожалуй не удержусь. Во-первых Конте замечательный специалист и я всеми руками за то, чтобы его оставили. Но если уж боссы не готовы на этот разумный поступок и их не устраивает тренер, который не лицемерит, то давайте кого-нибудь хотя бы в половину такого же хорошего как Конте. Самый кошмарный вариант - Блан. Абсолютно бесхребетный, никакущий во всех отношениях коуч. Такое впечатление, что клуб хотят развалить такими решениями. Ахтунг. Кто угодно только не еб... простите, не Блан.

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  5. manutd-20champ 02.06.2018 12:37 # manutd-20champ
    самое то для щольси

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  6. imfake 02.06.2018 12:34 # imfake
    над погонялом этого чухана долго думать не придется

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  7. pauk 02.06.2018 12:30 # pauk
    это ещё хорошо, что Эмери уже занят ))

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  8. slavik92 02.06.2018 12:24 # slavik92
    ахах)) ну это прост пздц
    не зря ж он без работы 2 года. хуже не придумать

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  9. dimon70 02.06.2018 12:22 # dimon70
    блин-Блан

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  10. feldkurat 02.06.2018 12:19 # feldkurat
    Хорошая новость, ожидаемая, но тем не менее

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  11. hammersmith 02.06.2018 12:10 # hammersmith
    как раз для еблана работа

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  12. hollywood-hoe 02.06.2018 12:10 # hollywood-hoe
    Ебаный стыд.. дожились блять

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  13. electric 02.06.2018 12:08 # electric
    Контекс, ссари, э блан... Чолси такое чолси

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