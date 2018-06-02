Блан должен заменить Конте в "Челси"
Лоран Блан стал фаворитом на замену Антонио Конте в качестве главного тренера "Челси".
Накануне стало известно, что "синие" отказались от приглашения на "Стэмфорд Бридж" Маурицио Сарри, который не только связан контрактом с "Наполи", но и ведет себя неподобающим образом, по мнению высшего руководства "Челси".
Отбросив кандидатуру Сарри, "Челси" остановился на фигурах Блана и Зинедина Зидана. Приоритетом "синих" был бывший наставник "Реала", но тот, если верить The Sun, собирается уехать в Катар и возглавить местную сборную перед домашним Чемпионатом Мира-2022.
Таким образом, фаворитом на место, которое до сих пор занимает Конте, стал 52-летний Блан. Француз уже два года находится без работы, зато хорошо знаком с Премьер-Лигой: в бытность игроком Лоран провел пару сезонов за "Манчестер Юнайтед".
02.06.2018 12:00
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Последние комментарии:
Откуда откопали это полено. Он же мертвяк
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так себе вариант. Читал на овербеттинг, что он фаворит на должность тренера в Челси. Думал это чистой воды бред, но вижу тут аналогичное пишут. Как понял Челси зажал 7 млн фунтов отсупных за Сарри и начинает уже придумывать, что отказались от его услуг из-за гомофобных заявлений и неоднозначного поведения. Как я понимаю лишь бы оправдать подписание Блана
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Так себе вариант.
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Я редко пишу комментарии, но тут я пожалуй не удержусь. Во-первых Конте замечательный специалист и я всеми руками за то, чтобы его оставили. Но если уж боссы не готовы на этот разумный поступок и их не устраивает тренер, который не лицемерит, то давайте кого-нибудь хотя бы в половину такого же хорошего как Конте. Самый кошмарный вариант - Блан. Абсолютно бесхребетный, никакущий во всех отношениях коуч. Такое впечатление, что клуб хотят развалить такими решениями. Ахтунг. Кто угодно только не еб... простите, не Блан.
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самое то для щольси
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над погонялом этого чухана долго думать не придется
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это ещё хорошо, что Эмери уже занят ))
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ахах)) ну это прост пздц
не зря ж он без работы 2 года. хуже не придумать
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блин-Блан
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Хорошая новость, ожидаемая, но тем не менее
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как раз для еблана работа
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Ебаный стыд.. дожились блять
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Контекс, ссари, э блан... Чолси такое чолси
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