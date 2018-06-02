"Уотфорд" и "Эвертон" пока не договорились о компенсации за Силву

Позже в этом месяце "Уотфорд" и "Эвертон" проведут еще одну встречу, чтобы попытаться согласовать компенсацию за тренера Марку Силву.

На текущей неделе "ириски" подтвердили назначение на тренерский мостик Силвы, заполучить которого они пытались еще осенью, когда Марку был трудоустроен в "Уотфорде".



Тогда "шершни" наотрез отказались отпустить португальского специалиста, однако ситуация на "Викаридж Роад" оказалась дестабилизирована, и уже в январе клубу пришлось уволить Силву.



Достоверно известно, что "Уотфорд" даже подал жалобу в Премьер-Лигу на "Эвертон" за попытку переманить Марку. Не желая, чтобы этой жалобе был дан ход, "ириски" попытались урегулировать эту ситуацию напрямую с "шершнями", но пока безуспешно.



Как сообщает Sky Sports, два клуба не теряют надежд договориться и позже в июне проведут очередную встречу. В данный момент "Эвертон" пытается доказать своим коллегам из "Уотфорда", что не нарушал никаких правил, тогда как "шершни" рассчитывают получить несколько миллионов фунтов компенсации.



Премьер-Лига полностью поддерживает стремление двух клубов договориться между собой, но если из этого ничего не выйдет, будет созвана независимая комиссия, которая сможет применить широкий спектр санкций — от штрафа до снятия очков. Естественно, такой сценарий нежелателен для "ирисок".