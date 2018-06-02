Микел: "Челси" в надежных руках"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел уверен, что болельщикам "синих" не стоит переживать, пока клуб принадлежит Роману Абрамовичу.

В минувший четверг клуб со "Стэмфорд Бридж" объявил о заморозке планов по строительству нового 60-тысячного стадиона. Абрамович решился на такой шаг из-за проблем с британскими властями, которые отказались ему выдать визу инвестора.



Существуют опасения, что бизнесмен вообще перестанет вкладывать в клуб и тратиться на больших звезд, однако Микел, сыгравший более 350 матчей за "синих" в период с 2006 по 2017 год, не видит повода для беспокойства.



"Клуб сможет восстановить свою мощь и вернуться к борьбе за большие трофеи, мы всегда это делаем".



"Уверен, Роман в точности знает, что делать. Роман и Марина (Грановская) контролируют ситуацию, я уверен насчет этого".



"Думаю, болельщикам совершенно не стоит беспокоиться по поводу происходящего. Клуб в очень надежных руках, болельщики могут быть совершенно спокойны", — цитирует Микела Evening Standard.