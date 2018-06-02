"Спортинг" пытается продать Карвалью

Вильям Карвалью "Спортинг" активно ищет покупателя на полузащитника Вильяма Карвалью, серьезный интерес к которому проявляет "Эвертон".

Лишь накануне появилась информация, что новоиспеченный тренер "ирисок" Марку Силва, поработавший с Карвалью в Лиссабоне, хочет сделать Вильяма своим первым приобретением в мерсисайдском клубе.

По информации Sky Sports, представители 26-летнего игрока сборной Португалии и руководство "Спортинга" уже пытаются организовать переезд Карвалью в Премьер-Лигу — в Лиссабоне будут рады продать свою звезду по правильной цене.

Напомним, что в августе прошлого года Карвалью едва не перешел в "Вест Хэм". Тогда "молотобойцы" потребовали снизить установленную в 40 миллионов фунтов цену за Вильяма, который не был полностью здоров, однако "Спортинг" отказался, и сделка сорвалась в последний момент.



Метки Карвалью, Спортинг, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2018 09:00

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  1. nordway 02.06.2018 10:42 # nordway
    Да там президент у Спортинга - yeбан, так и останется Карвальо у них

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  2. gio 02.06.2018 10:42 # gio
    Спортинг весь разбегается, там что то нехорошее происходит, спонсоры сбежали теперь вот игроки

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  3. jimulia 02.06.2018 10:27 # jimulia
    А ведь когда то за ним гонялись топ клубы.Вот она алчность мелких клубов.

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  4. raimbek1 02.06.2018 09:12 # raimbek1
    В Челси или Ливерпуль этого жирдяя

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