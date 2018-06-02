"Спортинг" пытается продать Карвалью
"Спортинг" активно ищет покупателя на полузащитника Вильяма Карвалью, серьезный интерес к которому проявляет "Эвертон".
Лишь накануне появилась информация, что новоиспеченный тренер "ирисок" Марку Силва, поработавший с Карвалью в Лиссабоне, хочет сделать Вильяма своим первым приобретением в мерсисайдском клубе.
По информации Sky Sports, представители 26-летнего игрока сборной Португалии и руководство "Спортинга" уже пытаются организовать переезд Карвалью в Премьер-Лигу — в Лиссабоне будут рады продать свою звезду по правильной цене.
Напомним, что в августе прошлого года Карвалью едва не перешел в "Вест Хэм". Тогда "молотобойцы" потребовали снизить установленную в 40 миллионов фунтов цену за Вильяма, который не был полностью здоров, однако "Спортинг" отказался, и сделка сорвалась в последний момент.
02.06.2018 09:00
Просмотров: 979
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да там президент у Спортинга - yeбан, так и останется Карвальо у них
(ответить)
Спортинг весь разбегается, там что то нехорошее происходит, спонсоры сбежали теперь вот игроки
(ответить)
А ведь когда то за ним гонялись топ клубы.Вот она алчность мелких клубов.
(ответить)
В Челси или Ливерпуль этого жирдяя
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий