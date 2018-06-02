"Спортинг" пытается продать Карвалью

"Спортинг" активно ищет покупателя на полузащитника Вильяма Карвалью, серьезный интерес к которому проявляет "Эвертон".

Лишь накануне появилась информация, что новоиспеченный тренер "ирисок" Марку Силва, поработавший с Карвалью в Лиссабоне, хочет сделать Вильяма своим первым приобретением в мерсисайдском клубе.



По информации Sky Sports, представители 26-летнего игрока сборной Португалии и руководство "Спортинга" уже пытаются организовать переезд Карвалью в Премьер-Лигу — в Лиссабоне будут рады продать свою звезду по правильной цене.



Напомним, что в августе прошлого года Карвалью едва не перешел в "Вест Хэм". Тогда "молотобойцы" потребовали снизить установленную в 40 миллионов фунтов цену за Вильяма, который не был полностью здоров, однако "Спортинг" отказался, и сделка сорвалась в последний момент.