Фергюсон выписан из госпиталя
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон был выписан из госпиталя и вернулся домой к семье.
Напомним, в начале мая 76-летний шотландец был госпитализирован в критическом состоянии. Сэр Алекс перенес операцию после того, как у него диагностировали кровоизлияние в мозг.
Это несчастье сплотило футбольный мир — количество слов в поддержку Фергюсона было ошеломляющим. И судя по всему, эти пожелания здоровья возымели свой эффект, потому что сэр Алекс быстро пошел на поправку.
Как сообщает The Sun, сейчас Фергюсон и вовсе был выписан домой. Сэр Алекс более не нуждается в постоянном медицинском наблюдении и теперь продолжит свое восстановление в домашней обстановке.
По информации издания, сам Фергюсон уверен, что вернется в директорскую ложу "Олд Траффорд" к старту нового сезона в августе.
02.06.2018 08:00
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Величайший тренер
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респект и уважуха за адекватные комменты.
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здоровья и удачи
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за возвращение можно выпить!
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Здоровья деду от болельщика Ливерпуля.
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Здоровья Дедушка !!!
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Великий Ферги, здоровья сэр!
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спасибо Ливерпулю
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Здоровья
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Чувствую, доканает моур старика своим автобусом.
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Такие тренеры ушли...
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Снова поссал на хейтеров дед, так держать.
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здоровья сэр
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