Фергюсон выписан из госпиталя

Сэр Алекс Фергюсон Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон был выписан из госпиталя и вернулся домой к семье.

Напомним, в начале мая 76-летний шотландец был госпитализирован в критическом состоянии. Сэр Алекс перенес операцию после того, как у него диагностировали кровоизлияние в мозг.

Это несчастье сплотило футбольный мир — количество слов в поддержку Фергюсона было ошеломляющим. И судя по всему, эти пожелания здоровья возымели свой эффект, потому что сэр Алекс быстро пошел на поправку.

Как сообщает The Sun, сейчас Фергюсон и вовсе был выписан домой. Сэр Алекс более не нуждается в постоянном медицинском наблюдении и теперь продолжит свое восстановление в домашней обстановке.

По информации издания, сам Фергюсон уверен, что вернется в директорскую ложу "Олд Траффорд" к старту нового сезона в августе.



Метки Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1852

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Последние комментарии:




  1. babsez 02.06.2018 12:42 # babsez
    Величайший тренер

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  2. manutd-20champ 02.06.2018 12:35 # manutd-20champ
    респект и уважуха за адекватные комменты.

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  3. osivori 02.06.2018 11:26 # osivori
    здоровья и удачи

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  4. dimon70 02.06.2018 10:03 # dimon70
    за возвращение можно выпить!

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  5. radik86radik 02.06.2018 09:18 # radik86radik
    Здоровья деду от болельщика Ливерпуля.

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  6. freest 02.06.2018 09:18 # freest
    Здоровья Дедушка !!!

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  7. raimbek1 02.06.2018 09:13 # raimbek1
    Великий Ферги, здоровья сэр!

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  8. mancunia-planet 02.06.2018 09:13 # mancunia-planet
    спасибо Ливерпулю

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  9. dragonishka 02.06.2018 09:07 # dragonishka
    Здоровья

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  10. lampard78 02.06.2018 08:56 # lampard78
    Чувствую, доканает моур старика своим автобусом.

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  11. element-ekb 02.06.2018 08:41 # element-ekb
    Такие тренеры ушли...

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  12. mr-dodds 02.06.2018 08:24 # mr-dodds
    Снова поссал на хейтеров дед, так держать.

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  13. letang18 02.06.2018 08:24 # letang18
    здоровья сэр

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