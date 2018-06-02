Фергюсон выписан из госпиталя

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон был выписан из госпиталя и вернулся домой к семье.

Напомним, в начале мая 76-летний шотландец был госпитализирован в критическом состоянии. Сэр Алекс перенес операцию после того, как у него диагностировали кровоизлияние в мозг.



Это несчастье сплотило футбольный мир — количество слов в поддержку Фергюсона было ошеломляющим. И судя по всему, эти пожелания здоровья возымели свой эффект, потому что сэр Алекс быстро пошел на поправку.



Как сообщает The Sun, сейчас Фергюсон и вовсе был выписан домой. Сэр Алекс более не нуждается в постоянном медицинском наблюдении и теперь продолжит свое восстановление в домашней обстановке.



По информации издания, сам Фергюсон уверен, что вернется в директорскую ложу "Олд Траффорд" к старту нового сезона в августе.