"Челси" готов заменить Куртуа на Бутланда

В связи с предстоящим уходом из клуба Тибо Куртуа "Челси" рассматривает вариант с приобретением голкипера "Стоука" Джека Бутланда.

Ожидается, что после Чемпионата Мира в России Куртуа сменит клуб. "Челси" не удалось склонить Тибо к новому контракту, потому теперь "синих" продадут игрока, который через год может стать свободным агентом.



Ожидалось, что на место Куртуа "синие" попробуют приобрести Алиссона из "Ромы", однако покупка бразильца осложняется конкуренцией со стороны "Ливерпуля".



Как сообщает Daily Mail, в качестве альтернативы "Челси" рассматривает вариант с 25-летним Бутландом. По итогам прошлого сезона Джек вылетел вместо со "Стоуком" из Премьер-Лиги, но выступать в Чемпионшипе англичанин явно не желает.



По информации издания, в случае расставания с Бутландом "гончары" потребуют за вратаря 30 миллионов фунтов в качестве компенсации. Еще одним претендентом на Джека может стать все тот же "Ливерпуль", который обратится к этому варианту, если потерпит неудачу в попытке переманить Алиссона.