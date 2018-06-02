"Челси" готов заменить Куртуа на Бутланда

Джек Бутланд В связи с предстоящим уходом из клуба Тибо Куртуа "Челси" рассматривает вариант с приобретением голкипера "Стоука" Джека Бутланда.

Ожидается, что после Чемпионата Мира в России Куртуа сменит клуб. "Челси" не удалось склонить Тибо к новому контракту, потому теперь "синих" продадут игрока, который через год может стать свободным агентом.

Ожидалось, что на место Куртуа "синие" попробуют приобрести Алиссона из "Ромы", однако покупка бразильца осложняется конкуренцией со стороны "Ливерпуля".

Как сообщает Daily Mail, в качестве альтернативы "Челси" рассматривает вариант с 25-летним Бутландом. По итогам прошлого сезона Джек вылетел вместо со "Стоуком" из Премьер-Лиги, но выступать в Чемпионшипе англичанин явно не желает.

По информации издания, в случае расставания с Бутландом "гончары" потребуют за вратаря 30 миллионов фунтов в качестве компенсации. Еще одним претендентом на Джека может стать все тот же "Ливерпуль", который обратится к этому варианту, если потерпит неудачу в попытке переманить Алиссона.



Метки Бутланд, Стоук, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 02.06.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2469

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  1. manutd-20champ 02.06.2018 12:32 # manutd-20champ
    ничего особенного

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  2. osivori 02.06.2018 11:27 # osivori
    лучше джо взять

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  3. fc-oil 02.06.2018 10:22 # fc-oil
    Ожидания: Облак
    Реальность: Бутланд

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  4. dimon70 02.06.2018 10:05 # dimon70
    для ЛЕ нормальный кипер

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  5. blackdreamer 02.06.2018 09:41 # blackdreamer
    норм щолсей скатываеться до уровня борьбы за выживание
    скоро аркашка продаст клуб китайцам и конец мешкам

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  6. zzspurs 02.06.2018 09:35 # zzspurs
    Дринкуота, баркли, а теперь и батланд... похоже челси готовиться к серьезной борьбе в след сезоне...

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  7. letang18 02.06.2018 08:23 # letang18
    батланд может вытащить сезон

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  8. gin 02.06.2018 07:51 # gin
    Бутланд не потянет роль вратаря топ-клуба. Хотя Куртуа тоже через сезон играет нормально

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  9. danny949494 02.06.2018 07:02 # danny949494
    Куртуа > Бутланд

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