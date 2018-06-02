Феллайни не останется в "Юнайтед"

В ближайшие 48 часов полузащитник Маруан Феллайни примет решение относительно своего будущего в "Манчестер Юнайтед" и, скорее всего, предпочтет сменить клуб.

По ходу минувшего сезона главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо неоднократно говорил о своем желании сохранить Феллайни, чей действующий контракт истекает в конце июня.



Моуриньо публично обращался к руководству клуба, требуя продлить сотрудничество с Маруаном, и боссы "Юнайтед" действительно выдвинули свое предложение 30-летнему бельгийцу о новой сделке.



Феллайни был предложен однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, причем эта опция может быть активирована только по инициативе клуба. Такие условия не устраивают Маруана, который на стороне легко может получить соглашение с гарантированным сроком минимум в два года.



Как стало известно The Times, Феллайни не желает отправляться на Чемпионат Мира в России с неопределенностью относительно своего будущего, поэтому в ближайшие пару дней Маруан должен определиться насчет ухода из "Юнайтед".



The Times ожидает, что Феллайни окончательно откажется от новой сделки с "Юнайтед" и согласится на одной из предложений, которые уже есть у него на руках. Среди тех, кто жаждет заполучить Маруана, значатся "Милан" и неназванный британский клуб.



В качестве дополнительных требований, помимо длительности контракта, Феллайни выдвигает еще два условия. Во-первых, Маруану нужна зарплата минимум в 100 тысяч фунтов в неделю. Во-вторых, полузащитник требует гарантии насчет игрового времени.