Джонсон и Айрланд покидают "Стоук" свободными агентами

Глен Джонсон Вылетевший из Премьер-Лиги "Стоук" попрощался с опытными Гленом Джонсоном и Стивеном Айрландом.

У правого защитника Джонсона за плечами три сезона выступлений за "Стоук". В течение этого времени Глен принял участие в 70 матчах.

Полузащитник Айрланд присоединился к "гончарам" еще в 2013 году, перебравшись из "Астон Виллы". С тех пор Стивен провел 70 матчей и забил шесть голов.

Ни 33-летний англичанин, ни 31-летний ирландец толком себя не проявили в минувшем сезоне, который обернулся для "Стоука" выбыванием из Премьер-Лиги, поэтому Гари Роуэтт, недавно заступивший на тренерский мостик, решил не продлевать истекающие контракты ветеранов.

Добавим, что ранее на этой неделе "гончары" также попрощались с защитником Кевином Виммером, который был арендован "Ганновером". Роуэтт продолжает смело тасовать состав своей новой команды в преддверии сезона в Чемпионшипе.



Метки Айрланд, Джонсон, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2018 00:05

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  1. lfcynwa 02.06.2018 02:18 # lfcynwa
    Усиление под ле

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  2. ccchelsea 02.06.2018 00:25 # ccchelsea
    Норм усиление для Челси.

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  3. recyjoed 02.06.2018 00:11 # recyjoed
    Легенды Челси и Сити соответственно

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