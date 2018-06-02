Джонсон и Айрланд покидают "Стоук" свободными агентами
Вылетевший из Премьер-Лиги "Стоук" попрощался с опытными Гленом Джонсоном и Стивеном Айрландом.
У правого защитника Джонсона за плечами три сезона выступлений за "Стоук". В течение этого времени Глен принял участие в 70 матчах.
Полузащитник Айрланд присоединился к "гончарам" еще в 2013 году, перебравшись из "Астон Виллы". С тех пор Стивен провел 70 матчей и забил шесть голов.
Ни 33-летний англичанин, ни 31-летний ирландец толком себя не проявили в минувшем сезоне, который обернулся для "Стоука" выбыванием из Премьер-Лиги, поэтому Гари Роуэтт, недавно заступивший на тренерский мостик, решил не продлевать истекающие контракты ветеранов.
Добавим, что ранее на этой неделе "гончары" также попрощались с защитником Кевином Виммером, который был арендован "Ганновером". Роуэтт продолжает смело тасовать состав своей новой команды в преддверии сезона в Чемпионшипе.
02.06.2018 00:05
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