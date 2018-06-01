Моуриньо помог "Реалу" увести Варана из под носа у "Юнайтед"

Защитник Рафаэль Варан отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" и отправился в "Реал" семь лет назад из-за Жозе Моуриньо, который тогда тренировал в Мадриде, а теперь возглавляет "красных дьяволов".

25-летнего Варана, одного из лучших центральных защитников в мире, регулярно связывают с переходом в "Юнайтед", и Рафаэль действительно мог оказаться на "Олд Траффорд" — но гораздо раньше в своей карьере.



По словам тренера Жан-Ги Валлемм, поработавшего с Вараном в "Лансе", Моуриньо заставил Рафаэля отвергнуть "Юнайтед" в 2011 году, пообещав юниору возможность получать игровую практику в "Реале".



"Он принял решение отправиться в "Реал", и это решение оказалось правильным. Зинедин Зидан, который тогда еще не стал главным тренером, сыграл важную роль в этом, потому что изначально игрок собирался в "Манчестер Юнайтед".



"Сэр Алекс Фергюсон действительно хотел его заполучить. Однако все окончательно решил Моуриньо, который разыграл свою карту соблазна, пообещав Рафаэлю, что тот будет его третьим выбором на позиции защитника", — сообщил Валлемм SFT Sport.