Капелло: "Роналду хочет вернуться в "Юнайтед"

Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло уверен, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед".

После победы в финале Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" португалец намекнул, что его дни в Мадриде сочтены. Криштиану вот уже второй год подряд задумывается о смене клуба.



По мнению Капелло, тренировавшего в свое время "сливочных", Роналду хочет вернуться в Премьер-Лигу и конкретно – в "Юнайтед".



"Вы думаете, что Криштиану останется в "Реале"? Я считаю, что он хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед" и вновь поработать с Жозе Моуриньо. Думаю, он покинет Мадрид и вернется обратно в Англию. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет", - сообщил Капелло Sky Sport 24.