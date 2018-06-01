Капелло: "Роналду хочет вернуться в "Юнайтед"

Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло уверен, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед".

После победы в финале Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" португалец намекнул, что его дни в Мадриде сочтены. Криштиану вот уже второй год подряд задумывается о смене клуба.

По мнению Капелло, тренировавшего в свое время "сливочных", Роналду хочет вернуться в Премьер-Лигу и конкретно – в "Юнайтед".

"Вы думаете, что Криштиану останется в "Реале"? Я считаю, что он хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед" и вновь поработать с Жозе Моуриньо. Думаю, он покинет Мадрид и вернется обратно в Англию. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет", - сообщил Капелло Sky Sport 24.




Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Роналду

Автор foxmcfc   

Дата 01.06.2018 21:00

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  1. dimon70 01.06.2018 21:34 # dimon70
    фото из будущего?

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  2. jam 01.06.2018 21:32 # jam
    Рон, Бэйл, Иско, Кроос
    все в МЮ

    Чмоур, аут!

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  3. van-der-slav 01.06.2018 21:32 # van-der-slav
    "Криштиану вот уже второй год подряд задумывается о смене клуба"
    поправочка. он якобы каждый год задумывается. вечно у него там и конфликты и недоволен он и так каждый год уже почти 10 лет. и каждый год он в мю хочет. на каких долбоебов это рассчитано? в это уже не поверят даже если это правда

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  4. rap-woiska 01.06.2018 21:30 # rap-woiska
    если в мю залетит вполне вероятно что смогут оформить чемпик

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  5. suarezov 01.06.2018 21:18 # suarezov
    В псж пойдёт имхо

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  6. vasya-mu 01.06.2018 21:10 # vasya-mu
    Давай обратно к нам, бро!

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