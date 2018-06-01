Капелло: "Роналду хочет вернуться в "Юнайтед"
Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло уверен, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед".
После победы в финале Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" португалец намекнул, что его дни в Мадриде сочтены. Криштиану вот уже второй год подряд задумывается о смене клуба.
По мнению Капелло, тренировавшего в свое время "сливочных", Роналду хочет вернуться в Премьер-Лигу и конкретно – в "Юнайтед".
"Вы думаете, что Криштиану останется в "Реале"? Я считаю, что он хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед" и вновь поработать с Жозе Моуриньо. Думаю, он покинет Мадрид и вернется обратно в Англию. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет", - сообщил Капелло Sky Sport 24.
01.06.2018 21:00
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фото из будущего?
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Рон, Бэйл, Иско, Кроос
все в МЮ
Чмоур, аут!
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"Криштиану вот уже второй год подряд задумывается о смене клуба"
поправочка. он якобы каждый год задумывается. вечно у него там и конфликты и недоволен он и так каждый год уже почти 10 лет. и каждый год он в мю хочет. на каких долбоебов это рассчитано? в это уже не поверят даже если это правда
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если в мю залетит вполне вероятно что смогут оформить чемпик
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В псж пойдёт имхо
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Давай обратно к нам, бро!
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