"Вест Хэм" обсуждает трансфер Пасторе

"Вест Хэм" ведет переговоры о покупке атакующего полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе.

Из-за угрозы санкций за нарушение правил финансового фейр-плей от УЕФА парижане готовы расстаться с 28-летним аргентинцем этим летом. Более того, ПСЖ готов сделать скидку для потенциальных покупателей.



Как сообщает Sky Sports, трансфер Пасторе прямо сейчас доступен всего за 17.5 миллионов фунтов. Столь низкая цена уже привлекла внимание "Вест Хэма", куда ранее в мае перебрался тренер Мануэль Пеллегрини.



После назначения в лондонский клуб чилиец рассказал, что хочет приобрести пятерых новичков перед началом следующего сезона. Есть вероятность, что одним из них станет как раз Пасторе.