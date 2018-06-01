"Вест Хэм" обсуждает трансфер Пасторе
"Вест Хэм" ведет переговоры о покупке атакующего полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе.
Из-за угрозы санкций за нарушение правил финансового фейр-плей от УЕФА парижане готовы расстаться с 28-летним аргентинцем этим летом. Более того, ПСЖ готов сделать скидку для потенциальных покупателей.
Как сообщает Sky Sports, трансфер Пасторе прямо сейчас доступен всего за 17.5 миллионов фунтов. Столь низкая цена уже привлекла внимание "Вест Хэма", куда ранее в мае перебрался тренер Мануэль Пеллегрини.
После назначения в лондонский клуб чилиец рассказал, что хочет приобрести пятерых новичков перед началом следующего сезона. Есть вероятность, что одним из них станет как раз Пасторе.
01.06.2018 20:00
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Сука, он вообще стареет? Пропал с футбольных радаров хер знает сколько лет назад, а ему только 28. Я думал, скоро юбилей 40-летний отмечать будет.
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пешеход, способный только на одной позиции играть, это ещё в Италии ясно было.
строить игру вокруг такого топы не будут канеш, ему обратно в середняк и была дорога, да.
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В палермо канеш лютым топарем был, но похерил весь свой потенциал в этом псж. Лучшеб в условную Рому или юве перешел бы в свое время.
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Да, подрастерял он свои таланты и вот уже 28 лет... и переход в вэст хем.
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Норм игрок. Только вот обосрался с тем, что в 2011-ом повёлся на бабки и перешёл в ПСЖ, а не в Челси.
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