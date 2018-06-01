Сарри не будет в "Челси"
"Челси" отказался от приглашения бывшего тренера "Наполи" Маурицио Сарри. "Синих" смущает репутация итальянца.
Несмотря на то, что "Наполи" уже заполучил на место Сарри Карло Анчелотти, Маурицио по-прежнем связан с неаполитанским клубом контрактом, предусматривающим компенсацию за досрочный разрыв соглашения.
Сегодня выяснилось, что "синие" не собираются платить неустойку, размер которой с 1 июня вправе определять президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис. Весной "Челси" мог получить тренера всего 7 миллионов фунтов, однако эту опцию лондонцы решили не активировать.
Более того, теперь "Челси" вообще отказался от идеи с приглашением 58-летнего Сарри, утверждает Sky Sports. Боссов клуба смущает поведение тренера, который в 2016 году был оштрафован на 20 тысяч евро и дисквалифицирован на две игры за гомофобные комментарии в адрес Роберто Манчини.
01.06.2018 19:00
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Последние комментарии:
валмин хуйотсосин
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Валмин петух.
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гпенсы валите с сайта, будет теперь зашквар болеть за недоклуб челси
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оставить Конте или пригласить Блана?
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Это хорошая новость, Антонио Антонио!
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гомофобом тяжело быть в апл
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Оставить Конте!
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Кристиан Парслоу : "Теперь я ожидаю очень сильного акцента на инвестирование в команду.
Я думаю, что это приоритет на ближайшее будущее. "Челси" решил затянуть пояс и сказать, что это не подходящее время для продолжения этого проекта."
[BBC]
Пакуйте Неймара и Криса короче. Мы за ними идём.
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Пенсы пора топить за новый клуб.
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все, абсолютно все сс*т на гпенсов))
даже нонейм тренер))
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скоро и Ромы не будет в Пенси
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зато мой xyй будет в очке колбасников
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Обоссари пенсов. Удачи им в ЛЕ кстати
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В Чулсе боятся, что Сарри разгонит всех местных глиномесов.
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аххах реально ссуцкий возглавит щолсе
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Я вот не понимаю, почему нельзя было подписать бесплатно Карлетто и не ебать себе мозги?
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Тем интереснее.
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Сосари без рабиновича будет в ЧШ
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Слуцкий свободен? Там еще и Карпина можно позвать в случае чего, под стать для разваливающегося клуба.
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возьмут топаря гранта или биг сэма. самое то, чтобы с дринкомчерами и барклями бороться за середину таблицы
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