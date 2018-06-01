Сарри не будет в "Челси"

"Челси" отказался от приглашения бывшего тренера "Наполи" Маурицио Сарри. "Синих" смущает репутация итальянца.

Несмотря на то, что "Наполи" уже заполучил на место Сарри Карло Анчелотти, Маурицио по-прежнем связан с неаполитанским клубом контрактом, предусматривающим компенсацию за досрочный разрыв соглашения.



Сегодня выяснилось, что "синие" не собираются платить неустойку, размер которой с 1 июня вправе определять президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис. Весной "Челси" мог получить тренера всего 7 миллионов фунтов, однако эту опцию лондонцы решили не активировать.



Более того, теперь "Челси" вообще отказался от идеи с приглашением 58-летнего Сарри, утверждает Sky Sports. Боссов клуба смущает поведение тренера, который в 2016 году был оштрафован на 20 тысяч евро и дисквалифицирован на две игры за гомофобные комментарии в адрес Роберто Манчини.