Сарри не будет в "Челси"

Маурицио Сарри "Челси" отказался от приглашения бывшего тренера "Наполи" Маурицио Сарри. "Синих" смущает репутация итальянца.

Несмотря на то, что "Наполи" уже заполучил на место Сарри Карло Анчелотти, Маурицио по-прежнем связан с неаполитанским клубом контрактом, предусматривающим компенсацию за досрочный разрыв соглашения.

Сегодня выяснилось, что "синие" не собираются платить неустойку, размер которой с 1 июня вправе определять президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис. Весной "Челси" мог получить тренера всего 7 миллионов фунтов, однако эту опцию лондонцы решили не активировать.

Более того, теперь "Челси" вообще отказался от идеи с приглашением 58-летнего Сарри, утверждает Sky Sports. Боссов клуба смущает поведение тренера, который в 2016 году был оштрафован на 20 тысяч евро и дисквалифицирован на две игры за гомофобные комментарии в адрес Роберто Манчини.




Метки Наполи, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 01.06.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 4651

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Последние комментарии:




  1. apucmokpam 01.06.2018 22:02 # apucmokpam
    валмин хуйотсосин

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  2. ccchelsea 01.06.2018 21:58 # ccchelsea
    Валмин петух.

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  3. gunars 01.06.2018 21:39 # gunars
    гпенсы валите с сайта, будет теперь зашквар болеть за недоклуб челси

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  4. nordway 01.06.2018 21:36 # nordway
    оставить Конте или пригласить Блана?

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  5. chelsea-super 01.06.2018 21:32 # chelsea-super
    Это хорошая новость, Антонио Антонио!

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  6. vladvlad123 01.06.2018 21:22 # vladvlad123
    гомофобом тяжело быть в апл

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  7. apucmokpam 01.06.2018 21:22 # apucmokpam
    Оставить Конте!

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  8. ccchelsea 01.06.2018 21:11 # ccchelsea
    Кристиан Парслоу : "Теперь я ожидаю очень сильного акцента на инвестирование в команду.

    Я думаю, что это приоритет на ближайшее будущее. "Челси" решил затянуть пояс и сказать, что это не подходящее время для продолжения этого проекта."

    [BBC]


    Пакуйте Неймара и Криса короче. Мы за ними идём.

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  9. suarezov 01.06.2018 21:08 # suarezov
    Пенсы пора топить за новый клуб.

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  10. gunars 01.06.2018 21:04 # gunars
    все, абсолютно все сс*т на гпенсов))
    даже нонейм тренер))

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  11. dimon70 01.06.2018 20:55 # dimon70
    скоро и Ромы не будет в Пенси

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  12. iroquez 01.06.2018 20:50 # iroquez
    зато мой xyй будет в очке колбасников

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  13. griezmann 01.06.2018 20:47 # griezmann
    Обоссари пенсов. Удачи им в ЛЕ кстати

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  14. wiglaf 01.06.2018 20:33 # wiglaf
    В Чулсе боятся, что Сарри разгонит всех местных глиномесов.

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  15. wengerrrro 01.06.2018 20:31 # wengerrrro
    аххах реально ссуцкий возглавит щолсе

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  16. ccchelsea 01.06.2018 20:30 # ccchelsea
    Я вот не понимаю, почему нельзя было подписать бесплатно Карлетто и не ебать себе мозги?

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  17. budun 01.06.2018 20:28 # budun
    Тем интереснее.

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  18. kukuruzzo 01.06.2018 20:21 # kukuruzzo
    Сосари без рабиновича будет в ЧШ

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  19. salah 01.06.2018 20:17 # salah
    Слуцкий свободен? Там еще и Карпина можно позвать в случае чего, под стать для разваливающегося клуба.

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  20. hammersmith 01.06.2018 20:16 # hammersmith
    возьмут топаря гранта или биг сэма. самое то, чтобы с дринкомчерами и барклями бороться за середину таблицы

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