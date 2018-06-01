Экс-директор "Челси" предсказывает клубу темные времена
Бывший исполнительный директор "Челси" Тревор Берч опасается, что "синие" оказались на пороге масштабного кризиса, выходом из которого может стать только продажа клуба.
Накануне владелец "Челси" Роман Абрамович объявил, что из-за накалившихся отношений с британскими властями сворачивает проект по строительству нового стадиона стоимостью 1 миллиард фунтов.
По слухам, Абрамович может вообще отказать "синим" в дальнейших инвестициях, намеком на что является нежелание клуба платить отступные как за увольнение Антонио Конте, так и за назначение Маурицио Сарри.
В сложившейся ситуации ведущие игроки "Челси" вроде Тибо Куртуа и Эдена Азара не спешат продлевать свои контракты, и Берч опасается, что "синих" ждет выбывание из английской элиты, если Абрамович не продаст клуб.
"Ни стадиона, ни главного тренера, ни звездного игрока, если Эден Азар уйдет в "Реал" — такова перспектива для болельщиков "Челси".
"Я не сильно удивлен новостями насчет Абрамовича, потому что это очевидным образом связано с его визовой ситуацией. Понятное дело, только при поддержке владельца "Челси" сможет построить новый стадион. Своим решением Роман вывел конфликт с Министерством внутренних дел на более высокий уровень".
"Сейчас ситуация вышла на новый уровень, и если она не будет улажена, случиться может все что угодно. Определенно, это должно быть причиной для беспокойства".
"В то же время я думаю, что "Челси", как расположенный в Западном Лондоне клуб, может быть легко продан. С ростом телевизионных доходов "Манчестер Юнайтед" стал оцениваться в 3 миллиарда фунтов. Думаю, "Челси" был бы очень привлекателен при ценнике в 1.5 млрд. фунтов".
"Конечно, чтобы поддержать стоимость своего актива Абрамович должен инвестировать в игроков — а он этого не делает", — цитирует Берча Daily Mirror.
01.06.2018 18:00
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Последние комментарии:
Даже не жалко пенсов))) своей желчью в отношении других клубов, они заслужили это. Жрите!!!
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хана пенсам,будут трахать скам теперь на старом стадионе
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Удачи Челси в дерьме
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клуб будет продан... Рома старой бабке мелкую подлянку с визой не простит...синие с Арсеналом и ливером образуют тройку неудачников и безтрофейников... и будут друг друга трахать за 4-ое место...
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Челси не место в элите ! Покуражились и хватит
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не знаю на сколько это правда, но https://www.ftbl.ru/news/16547300/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=ftbl.ru&utm_term=1272916&utm_content=6375387
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Убьют его как убили березу.
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Аспиликуету можно на фланг, ну Канте уже не нужен - будет Фред. А больше и некого оттуда звать
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Пора пенсам переобуваться и начинать глорить за другой клуб.
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Ох уж эти влажные мечты безтрофейных насчёт краха Челчей.
Челси играет хорошо - берёт трофей, играет плохо - берёт трофей, Челси в кризисе - берёт трофей. Сменяются целые поколения игроков, а надежды безтрофейных всё никак не реализуются. Уйдет Абрамович, придёт другой инвестор, и цикл продолжится.
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Привет, чукоткины
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А началось всё с одной дебильной смс от тупоголового итальяшки. Уход лидеров, просранный чемпионат, разочарование владельца к которому добавились санкции. Надеюсь, этот проект не закроется, а просто будет отправлен в третью лигу, интересно будет посмотреть.
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О господи, хватит уже раздувать из мухи слона. Челси один из лучших клубов мира, который купят за несколько дней, если Абрам захочет его продать. Огромная фанатская база, огромные спонсорские контракты, огромная стоимость состава и так далее. Ну а вообще Абрамка спокойно порешает свои вопросы, тут к гадалке не ходи.
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во всем виноват Абрам.
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Лфк более перспективный и более состоятельный в финансовом плане клуб чем челси.
Вот и живите с этой мыслью пенсы.
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интересно а когда это Азар был звездным игроком?
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Вам, песда))) челсидорцы ахах... Ахахаха.. Хах.
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Ну вот и пришел вашпиздец
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Да уже прошлым летом бвло понятно, что Челси пизда.
Единственное, что может помочь Челси- развал Украины, снятие санкций и полная победа Путина.
Так что болельщикам Челси из Украины придется выбирать- либо родина, либо клуб
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писда пенсам, пора подыскивать новый объект для глорства
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