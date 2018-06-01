Экс-директор "Челси" предсказывает клубу темные времена

Бывший исполнительный директор "Челси" Тревор Берч опасается, что "синие" оказались на пороге масштабного кризиса, выходом из которого может стать только продажа клуба.

Накануне владелец "Челси" Роман Абрамович объявил, что из-за накалившихся отношений с британскими властями сворачивает проект по строительству нового стадиона стоимостью 1 миллиард фунтов.



По слухам, Абрамович может вообще отказать "синим" в дальнейших инвестициях, намеком на что является нежелание клуба платить отступные как за увольнение Антонио Конте, так и за назначение Маурицио Сарри.



В сложившейся ситуации ведущие игроки "Челси" вроде Тибо Куртуа и Эдена Азара не спешат продлевать свои контракты, и Берч опасается, что "синих" ждет выбывание из английской элиты, если Абрамович не продаст клуб.



"Ни стадиона, ни главного тренера, ни звездного игрока, если Эден Азар уйдет в "Реал" — такова перспектива для болельщиков "Челси".



"Я не сильно удивлен новостями насчет Абрамовича, потому что это очевидным образом связано с его визовой ситуацией. Понятное дело, только при поддержке владельца "Челси" сможет построить новый стадион. Своим решением Роман вывел конфликт с Министерством внутренних дел на более высокий уровень".



"Сейчас ситуация вышла на новый уровень, и если она не будет улажена, случиться может все что угодно. Определенно, это должно быть причиной для беспокойства".



"В то же время я думаю, что "Челси", как расположенный в Западном Лондоне клуб, может быть легко продан. С ростом телевизионных доходов "Манчестер Юнайтед" стал оцениваться в 3 миллиарда фунтов. Думаю, "Челси" был бы очень привлекателен при ценнике в 1.5 млрд. фунтов".



"Конечно, чтобы поддержать стоимость своего актива Абрамович должен инвестировать в игроков — а он этого не делает", — цитирует Берча Daily Mirror.