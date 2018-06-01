Экс-директор "Челси" предсказывает клубу темные времена

Роман Абрамович Бывший исполнительный директор "Челси" Тревор Берч опасается, что "синие" оказались на пороге масштабного кризиса, выходом из которого может стать только продажа клуба.

Накануне владелец "Челси" Роман Абрамович объявил, что из-за накалившихся отношений с британскими властями сворачивает проект по строительству нового стадиона стоимостью 1 миллиард фунтов.

По слухам, Абрамович может вообще отказать "синим" в дальнейших инвестициях, намеком на что является нежелание клуба платить отступные как за увольнение Антонио Конте, так и за назначение Маурицио Сарри.

В сложившейся ситуации ведущие игроки "Челси" вроде Тибо Куртуа и Эдена Азара не спешат продлевать свои контракты, и Берч опасается, что "синих" ждет выбывание из английской элиты, если Абрамович не продаст клуб.

"Ни стадиона, ни главного тренера, ни звездного игрока, если Эден Азар уйдет в "Реал" — такова перспектива для болельщиков "Челси".

"Я не сильно удивлен новостями насчет Абрамовича, потому что это очевидным образом связано с его визовой ситуацией. Понятное дело, только при поддержке владельца "Челси" сможет построить новый стадион. Своим решением Роман вывел конфликт с Министерством внутренних дел на более высокий уровень".

"Сейчас ситуация вышла на новый уровень, и если она не будет улажена, случиться может все что угодно. Определенно, это должно быть причиной для беспокойства".

"В то же время я думаю, что "Челси", как расположенный в Западном Лондоне клуб, может быть легко продан. С ростом телевизионных доходов "Манчестер Юнайтед" стал оцениваться в 3 миллиарда фунтов. Думаю, "Челси" был бы очень привлекателен при ценнике в 1.5 млрд. фунтов".

"Конечно, чтобы поддержать стоимость своего актива Абрамович должен инвестировать в игроков — а он этого не делает", — цитирует Берча Daily Mirror.



Метки Абрамович, Берч, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2018 18:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. suarezov 01.06.2018 21:15 # suarezov
    Даже не жалко пенсов))) своей желчью в отношении других клубов, они заслужили это. Жрите!!!

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  2. dimon70 01.06.2018 20:57 # dimon70
    хана пенсам,будут трахать скам теперь на старом стадионе

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  3. xiaomi 01.06.2018 20:56 # xiaomi
    Удачи Челси в дерьме

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  4. kojan 01.06.2018 20:46 # kojan
    клуб будет продан... Рома старой бабке мелкую подлянку с визой не простит...синие с Арсеналом и ливером образуют тройку неудачников и безтрофейников... и будут друг друга трахать за 4-ое место...

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  5. tima-jentelmen 01.06.2018 20:40 # tima-jentelmen
    Челси не место в элите ! Покуражились и хватит

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  6. letonred 01.06.2018 20:06 # letonred
    не знаю на сколько это правда, но https://www.ftbl.ru/news/16547300/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=ftbl.ru&utm_term=1272916&utm_content=6375387

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  7. canonir14 01.06.2018 19:29 # canonir14
    Убьют его как убили березу.

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  8. jam 01.06.2018 19:13 # jam
    Аспиликуету можно на фланг, ну Канте уже не нужен - будет Фред. А больше и некого оттуда звать

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  9. fc-oil 01.06.2018 19:13 # fc-oil
    Пора пенсам переобуваться и начинать глорить за другой клуб.

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  10. hachidlo 01.06.2018 19:10 # hachidlo
    Ох уж эти влажные мечты безтрофейных насчёт краха Челчей.
    Челси играет хорошо - берёт трофей, играет плохо - берёт трофей, Челси в кризисе - берёт трофей. Сменяются целые поколения игроков, а надежды безтрофейных всё никак не реализуются. Уйдет Абрамович, придёт другой инвестор, и цикл продолжится.

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  11. electric 01.06.2018 18:43 # electric
    Привет, чукоткины

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  12. psycho1 01.06.2018 18:38 # psycho1
    А началось всё с одной дебильной смс от тупоголового итальяшки. Уход лидеров, просранный чемпионат, разочарование владельца к которому добавились санкции. Надеюсь, этот проект не закроется, а просто будет отправлен в третью лигу, интересно будет посмотреть.

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  13. ccchelsea 01.06.2018 18:35 # ccchelsea
    О господи, хватит уже раздувать из мухи слона. Челси один из лучших клубов мира, который купят за несколько дней, если Абрам захочет его продать. Огромная фанатская база, огромные спонсорские контракты, огромная стоимость состава и так далее. Ну а вообще Абрамка спокойно порешает свои вопросы, тут к гадалке не ходи.

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  14. manutd-20champ 01.06.2018 18:32 # manutd-20champ
    во всем виноват Абрам.

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  15. gerrard08 01.06.2018 18:29 # gerrard08
    Лфк более перспективный и более состоятельный в финансовом плане клуб чем челси.
    Вот и живите с этой мыслью пенсы.

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  16. irbis85 01.06.2018 18:25 # irbis85
    интересно а когда это Азар был звездным игроком?

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  17. mcfc-fantactic 01.06.2018 18:11 # mcfc-fantactic
    Вам, песда))) челсидорцы ахах... Ахахаха.. Хах.

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  18. ed-malcev 01.06.2018 18:06 # ed-malcev
    Ну вот и пришел вашпиздец

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  19. rentv 01.06.2018 18:06 # rentv
    Да уже прошлым летом бвло понятно, что Челси пизда.

    Единственное, что может помочь Челси- развал Украины, снятие санкций и полная победа Путина.

    Так что болельщикам Челси из Украины придется выбирать- либо родина, либо клуб

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  20. j-silver 01.06.2018 18:05 # j-silver
    писда пенсам, пора подыскивать новый объект для глорства

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