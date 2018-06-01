Сразу "несколько клубов" интересуются Эриксеном

Агент Кристиана Эриксена намекнул, что его клиент может покинуть "Тоттенхэм". Датчанином интересуются сразу несколько клубов.

Эриксен был одним из ключевых игроков "Тоттенхэма" последние годы, но по-прежнему зарабатывает скромные 70 тысяч фунтов в неделю. Естественно, что такой расклад смущает 26-летнего датчанина, на которого обращают внимание "Барселона" и "Реал".



По словам Мартина Схутса, его клиент в данный момент сосредоточен на Чемпионате Мира в России, а своим будущим займется только после возвращения из отпуска. Однако уже сейчас известно, что Кристианом интересуются большие клубы.



"Им интересуются несколько клубов, но правда в том, что мы предпочитаем это не комментировать. Сейчас Кристиан хочет полностью сосредоточиться на Чемпионате Мира. Вдобавок, совсем скоро у него родится ребенок, и он в первый раз станет отцом. Поверьте, у него много забот", - сообщил Схутс Evening Standard.