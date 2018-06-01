Сразу "несколько клубов" интересуются Эриксеном

Кристиан Эриксен Агент Кристиана Эриксена намекнул, что его клиент может покинуть "Тоттенхэм". Датчанином интересуются сразу несколько клубов.

Эриксен был одним из ключевых игроков "Тоттенхэма" последние годы, но по-прежнему зарабатывает скромные 70 тысяч фунтов в неделю. Естественно, что такой расклад смущает 26-летнего датчанина, на которого обращают внимание "Барселона" и "Реал".

По словам Мартина Схутса, его клиент в данный момент сосредоточен на Чемпионате Мира в России, а своим будущим займется только после возвращения из отпуска. Однако уже сейчас известно, что Кристианом интересуются большие клубы.

"Им интересуются несколько клубов, но правда в том, что мы предпочитаем это не комментировать. Сейчас Кристиан хочет полностью сосредоточиться на Чемпионате Мира. Вдобавок, совсем скоро у него родится ребенок, и он в первый раз станет отцом. Поверьте, у него много забот", - сообщил Схутс Evening Standard.




Метки Тоттенхэм, Эриксен

Автор foxmcfc   

Дата 01.06.2018 17:00

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  1. dimon70 01.06.2018 21:36 # dimon70
    топарь

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  2. think 01.06.2018 21:04 # think
    Ливерные болелы самые отбитые)))) какие трофеииии?????

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  3. kojan 01.06.2018 20:24 # kojan
    Если челик хочет трофеев - велкам в ЛФЦ братишка.


    Источник: http://fapl.ru/posts/62892/
    ливерный, вы уже взяли в Киеве за обе щёки... забыл что ли или на свежачка потянуло... потерпи братишка, готовь портал, АПЛ скоро...

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  4. skychnie-oboi 01.06.2018 17:58 # skychnie-oboi
    Если челик хочет трофеев - велкам в ЛФЦ братишка.

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  5. alexomck 01.06.2018 17:30 # alexomck
    з/п как у 18-19 летнего "звездуна" из топ-клуба и голы на Кейна переписывают, терпила какой-то.

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