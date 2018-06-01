Почеттино: "Когда зовет "Реал", ты должен выслушать их"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что не может игнорировать интерес "Реала" к своей персоне.

Лишь на прошлой неделе заключив новый пятилетний контракт со "шпорами", сегодня Почеттино был назван наиболее желанным кандидатом для президента "Реала" Флорентино Переса на замену Зинедину Зидану, который в четверг внезапно ушел со своего поста.



По словам Маурисио — хотя за достоверность высказываний аргентинского специалиста нельзя ручаться — он собирается выслушать, что ему предложит "Реал", хотя пока никакого предложения еще нет.



"Когда тебя зовет "Реал", ты должен выслушать их. Хотя в данном случае это не зависит от меня. Я едва заключил долгосрочный контракт с "Тоттенхэмом", и я очень счастлив здесь".



"Я счастлив в "Тоттенхэме", потому что они позволяют мне работать, и мы растем вместе. Прямо сейчас я хочу сосредоточиться на планировании к следующему сезону, не отвлекаясь все эти спекуляции. Слухи будут всегда, много всего говорится, но у меня нет новостей от "Реала".



"Мне очень комфортно в "Тоттенхэме", и я обязан сосредоточиться на этом. Я не хочу и не могу комментировать уход Зидана, но его достижения огромны, вне всяких сомнений. В наше время нечасто выигрывают Лигу Чемпионов три раза подряд", — приводит слова Почеттино El Confidencial.