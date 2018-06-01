Почеттино: "Когда зовет "Реал", ты должен выслушать их"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что не может игнорировать интерес "Реала" к своей персоне.

Лишь на прошлой неделе заключив новый пятилетний контракт со "шпорами", сегодня Почеттино был назван наиболее желанным кандидатом для президента "Реала" Флорентино Переса на замену Зинедину Зидану, который в четверг внезапно ушел со своего поста.

По словам Маурисио — хотя за достоверность высказываний аргентинского специалиста нельзя ручаться — он собирается выслушать, что ему предложит "Реал", хотя пока никакого предложения еще нет.

"Когда тебя зовет "Реал", ты должен выслушать их. Хотя в данном случае это не зависит от меня. Я едва заключил долгосрочный контракт с "Тоттенхэмом", и я очень счастлив здесь".

"Я счастлив в "Тоттенхэме", потому что они позволяют мне работать, и мы растем вместе. Прямо сейчас я хочу сосредоточиться на планировании к следующему сезону, не отвлекаясь все эти спекуляции. Слухи будут всегда, много всего говорится, но у меня нет новостей от "Реала".

"Мне очень комфортно в "Тоттенхэме", и я обязан сосредоточиться на этом. Я не хочу и не могу комментировать уход Зидана, но его достижения огромны, вне всяких сомнений. В наше время нечасто выигрывают Лигу Чемпионов три раза подряд", — приводит слова Почеттино El Confidencial.



Метки Почеттино, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2018 16:00

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  1. dimon70 01.06.2018 20:58 # dimon70
    интересно будет

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  2. cabio-fapello 01.06.2018 20:28 # cabio-fapello
    глупый серб

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  3. chelsea-soul 01.06.2018 17:09 # chelsea-soul
    Даа уж, интересно девки пляшут

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  4. superperez101 01.06.2018 17:07 # superperez101
    и тем самым петухи практически вылетают из топ4

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  5. ry-l 01.06.2018 16:38 # ry-l
    Одни наемники вокруг.

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  6. shakur 01.06.2018 16:35 # shakur
    очень удобно, ведь аргентинцы говорят по испански

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  7. manutd-20champ 01.06.2018 16:32 # manutd-20champ
    ПОЧЕТТИНО: «Когда Реал звонит тебе, ты должен поднять трубку» он аргентинец

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  8. golokante 01.06.2018 16:22 # golokante
    Он француз

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  9. skorseze 01.06.2018 16:16 # skorseze
    Продажный итальянец

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