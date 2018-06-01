"Вулверхэмптон" совершил двойное приобретение

Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" выкупил защитника Вилли Боли и нападающего Беника Афобе после того, как оба игрока проявили себя с лучшей стороны за время аренды.

В минувшем сезоне Боли был краеугольным камнем в обороне "волков", приняв участие в 37 матчах. 27-летний француз великолепно освоился в английском футболе, заставив клуб выкупить его трансфер у "Порту".



То же самое "Вулверхэмптон" проделал с принадлежавшим "Борнмуту" Афобе, который во второй половине сезона забил шесть голов в 16 матчах и помог команде Нуну Эшпириту Санту финишировать во главе Чемпионшипа.



Для 25-летнего игрока сборной Конго это второе пришествие в "Вулверхэмптон", за который он забил 22 гола в 46 матчах до своего перехода к "вишенкам" в 2016 году.



Daily Mirror оценивает каждый из этих трансферов в 10 миллионов фунтов. С их оформлением у "волков" не возникло никаких проблем, потому что в обоих арендных соглашениях заранее были предусмотрены пункты о выкупе.