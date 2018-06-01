"Вулверхэмптон" совершил двойное приобретение
Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" выкупил защитника Вилли Боли и нападающего Беника Афобе после того, как оба игрока проявили себя с лучшей стороны за время аренды.
В минувшем сезоне Боли был краеугольным камнем в обороне "волков", приняв участие в 37 матчах. 27-летний француз великолепно освоился в английском футболе, заставив клуб выкупить его трансфер у "Порту".
То же самое "Вулверхэмптон" проделал с принадлежавшим "Борнмуту" Афобе, который во второй половине сезона забил шесть голов в 16 матчах и помог команде Нуну Эшпириту Санту финишировать во главе Чемпионшипа.
Для 25-летнего игрока сборной Конго это второе пришествие в "Вулверхэмптон", за который он забил 22 гола в 46 матчах до своего перехода к "вишенкам" в 2016 году.
Daily Mirror оценивает каждый из этих трансферов в 10 миллионов фунтов. С их оформлением у "волков" не возникло никаких проблем, потому что в обоих арендных соглашениях заранее были предусмотрены пункты о выкупе.
01.06.2018 15:00
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Последние комментарии:
черные волки
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рад видеть волков в АПЛ. за них еще Кевин Дойл играл и Хеннесси на воротах стоял в последних их сезон. в принципе, сейчас лига разбавлена новичками, что играют в ней 1-2 полных сезона, вполне возможно кого то и вытеснят
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Вот это топари, не то что ваш Саллах - мимо золотого мяча
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Удачи им в Вулвз, а Челси в ЛЕ
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