"Вулверхэмптон" совершил двойное приобретение

Вилли Боли и Беник Афобе Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" выкупил защитника Вилли Боли и нападающего Беника Афобе после того, как оба игрока проявили себя с лучшей стороны за время аренды.

В минувшем сезоне Боли был краеугольным камнем в обороне "волков", приняв участие в 37 матчах. 27-летний француз великолепно освоился в английском футболе, заставив клуб выкупить его трансфер у "Порту".

То же самое "Вулверхэмптон" проделал с принадлежавшим "Борнмуту" Афобе, который во второй половине сезона забил шесть голов в 16 матчах и помог команде Нуну Эшпириту Санту финишировать во главе Чемпионшипа.

Для 25-летнего игрока сборной Конго это второе пришествие в "Вулверхэмптон", за который он забил 22 гола в 46 матчах до своего перехода к "вишенкам" в 2016 году.

Daily Mirror оценивает каждый из этих трансферов в 10 миллионов фунтов. С их оформлением у "волков" не возникло никаких проблем, потому что в обоих арендных соглашениях заранее были предусмотрены пункты о выкупе.



Метки Афобе, Боли, Борнмут, Вулверхэмптон, Порту, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2018 15:00

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  1. dimon70 01.06.2018 15:53 # dimon70
    черные волки

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  2. raka-eve 01.06.2018 15:50 # raka-eve
    рад видеть волков в АПЛ. за них еще Кевин Дойл играл и Хеннесси на воротах стоял в последних их сезон. в принципе, сейчас лига разбавлена новичками, что играют в ней 1-2 полных сезона, вполне возможно кого то и вытеснят

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  3. selfish 01.06.2018 15:13 # selfish
    Вот это топари, не то что ваш Саллах - мимо золотого мяча

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  4. suarezov 01.06.2018 15:08 # suarezov
    Удачи им в Вулвз, а Челси в ЛЕ

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