"Арсенал" прописал в контракте Эмери пункт о досрочном расставании

Унаи Эмери "Арсенал" оставил за собой право досрочно попрощаться с Унаи Эмери без выплаты внушительной компенсации, если у испанского тренера не будет получаться на "Эмирейтс".

Ранее в этом месяце экс-наставник ПСЖ заключил с "канонирами" трехлетний контракт, хотя официально лондонский клуб не называл длительность соглашения.

Изданию The Times стало известно, что в контракте Эмери прописано условие, согласно которому трудовой договор может быть расторгнуть по инициативе "Арсенала" уже спустя два года — за 12 месяцев до своего истечения.

Если клуб решит воспользоваться этим пунктом, то не будет выплачивать многомиллионную компенсацию за оставшийся год. Таким образом, "Арсенал" подстраховал себя на случай, если сотрудничество с Эмери покажет себя неэффективным.

Добавим, отправившись в Северный Лондон, Унаи вообще оказался серьезно ограничен во власти. Уходя от прежней модели, когда от одного человека зависело абсолютно любое значимое решение в клубе, своему новому тренеру "Арсенал" доверил лишь непосредственно тренерскую работу.



Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2018 14:00

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  1. r-n 01.06.2018 19:40 # r-n
    Это называется "И в хвост и в гриву".

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  2. gerrard08 01.06.2018 16:21 # gerrard08
    Пздц этот Эмири бесхарактерный.
    Идеальный тренер для гг

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  3. dimon70 01.06.2018 15:52 # dimon70
    этот пункт Сеня дописал,он уже готовится сменить чувака на фото

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  4. narcot 01.06.2018 15:45 # narcot
    что за е6анутая модель, когда тренер не заведует трансферами?

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  5. manutd-20champ 01.06.2018 15:38 # manutd-20champ
    до рождества доработает?

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  6. kalei 01.06.2018 14:38 # kalei
    Все сливайте его к ебням, поработал - спасибо, давай до свидания, и берем Зидана-))))

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  7. electric 01.06.2018 14:12 # electric
    Клуб бухгалтеров.

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  8. fc-zenit 01.06.2018 14:12 # fc-zenit
    ну вот грохнет гейклуб в чемпионшип, тогда и расстанутся.

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