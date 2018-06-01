"Арсенал" прописал в контракте Эмери пункт о досрочном расставании

"Арсенал" оставил за собой право досрочно попрощаться с Унаи Эмери без выплаты внушительной компенсации, если у испанского тренера не будет получаться на "Эмирейтс".

Ранее в этом месяце экс-наставник ПСЖ заключил с "канонирами" трехлетний контракт, хотя официально лондонский клуб не называл длительность соглашения.



Изданию The Times стало известно, что в контракте Эмери прописано условие, согласно которому трудовой договор может быть расторгнуть по инициативе "Арсенала" уже спустя два года — за 12 месяцев до своего истечения.



Если клуб решит воспользоваться этим пунктом, то не будет выплачивать многомиллионную компенсацию за оставшийся год. Таким образом, "Арсенал" подстраховал себя на случай, если сотрудничество с Эмери покажет себя неэффективным.



Добавим, отправившись в Северный Лондон, Унаи вообще оказался серьезно ограничен во власти. Уходя от прежней модели, когда от одного человека зависело абсолютно любое значимое решение в клубе, своему новому тренеру "Арсенал" доверил лишь непосредственно тренерскую работу.