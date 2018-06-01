"Арсенал" прописал в контракте Эмери пункт о досрочном расставании
"Арсенал" оставил за собой право досрочно попрощаться с Унаи Эмери без выплаты внушительной компенсации, если у испанского тренера не будет получаться на "Эмирейтс".
Ранее в этом месяце экс-наставник ПСЖ заключил с "канонирами" трехлетний контракт, хотя официально лондонский клуб не называл длительность соглашения.
Изданию The Times стало известно, что в контракте Эмери прописано условие, согласно которому трудовой договор может быть расторгнуть по инициативе "Арсенала" уже спустя два года — за 12 месяцев до своего истечения.
Если клуб решит воспользоваться этим пунктом, то не будет выплачивать многомиллионную компенсацию за оставшийся год. Таким образом, "Арсенал" подстраховал себя на случай, если сотрудничество с Эмери покажет себя неэффективным.
Добавим, отправившись в Северный Лондон, Унаи вообще оказался серьезно ограничен во власти. Уходя от прежней модели, когда от одного человека зависело абсолютно любое значимое решение в клубе, своему новому тренеру "Арсенал" доверил лишь непосредственно тренерскую работу.
01.06.2018 14:00
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Последние комментарии:
Это называется "И в хвост и в гриву".
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Пздц этот Эмири бесхарактерный.
Идеальный тренер для гг
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этот пункт Сеня дописал,он уже готовится сменить чувака на фото
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что за е6анутая модель, когда тренер не заведует трансферами?
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до рождества доработает?
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Все сливайте его к ебням, поработал - спасибо, давай до свидания, и берем Зидана-))))
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Клуб бухгалтеров.
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ну вот грохнет гейклуб в чемпионшип, тогда и расстанутся.
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