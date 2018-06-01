Руни завершит переезд в МЛС в понедельник

Переговоры между полузащитником "Эвертона" Уэйном Руни и "Ди Си Юнайтед" должны завершиться к понедельнику.

Как сообщает Sky Sports, диалог между сторонами стартовал еще в апреле. Сейчас же Руни вплотную приблизился к тому, чтобы согласовать двухлетний контракт, по которому сможет зарабатывать чуть меньше 4 миллионов фунтов за сезон.



По информации источника, "Эвертон" уже заверил ветерана, что тот сможет вернуться в мерсисайдский клуб после завершения карьеры и занять тренерскую должность.



"Ириски" позволят Руни уйти на правах свободного агента, однако "Ди Си Юнайтед" придется выкупить значительную часть контракта Уэйна с "Эвертоном", от которого остается еще целый год. Все формальности должны быть улажены к понедельнику.