Руни завершит переезд в МЛС в понедельник

Уэйн Руни Переговоры между полузащитником "Эвертона" Уэйном Руни и "Ди Си Юнайтед" должны завершиться к понедельнику.

Как сообщает Sky Sports, диалог между сторонами стартовал еще в апреле. Сейчас же Руни вплотную приблизился к тому, чтобы согласовать двухлетний контракт, по которому сможет зарабатывать чуть меньше 4 миллионов фунтов за сезон.

По информации источника, "Эвертон" уже заверил ветерана, что тот сможет вернуться в мерсисайдский клуб после завершения карьеры и занять тренерскую должность.

"Ириски" позволят Руни уйти на правах свободного агента, однако "Ди Си Юнайтед" придется выкупить значительную часть контракта Уэйна с "Эвертоном", от которого остается еще целый год. Все формальности должны быть улажены к понедельнику.




Метки Ди Си Юнайтед, Руни, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 01.06.2018 13:00

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  1. raimbek1 01.06.2018 16:29 # raimbek1
    Заслужил Руни, к сожалению пробег дает о себе знать

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  2. dimon70 01.06.2018 15:51 # dimon70
    поедет шпилить пиндосок

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  3. parlor3 01.06.2018 13:16 # parlor3
    Шлюха!!!

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